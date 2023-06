Für den "Kutscher": ratiopharm Ulm greift nach dem Meistertitel

ratiopharm Ulm gewinnt Spiel drei gegen die Telekom Baskets Bonn gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Der letzte Sieg zum ersehnten Titel würde einem langjährigen Betreuer gewidmet.

Diesen einen Sieg auf dem Weg zum größten Erfolg der Vereinshistorie wollen sie bei ratiopharm Ulm ihrem "Kutscher" widmen. Inmitten der spektakulärsten Basketball-Tage der jüngeren Vergangenheit wurde der Klub durch den plötzlichen Tod seines langjährigen Betreuers Andi Klee jäh aus seiner Heiterkeit gerissen - und durchlebt deshalb derzeit größte emotionale Extreme.

Vor dem vierten Spiel im Bundesliga-Finale gegen die Telekom Baskets Bonn am Freitag (20:30 Uhr) ist deshalb klar, für wen sie den finalen Schritt zur ersehnten Titelpremiere gehen wollen. "Kutscher noch ein Sieg", twitterte Vereinsboss Thomas Stoll am Donnerstagmorgen, er fügte vier weinende Emojis und ein Foto von einer Gedenkstätte an.

ratiopharm Ulm demontiert den Favoriten aus Bonn

Das furiose 112:84 gegen überforderte Bonner am Mittwochabend hatte nicht nur die enorme Reife des Überraschungsteams von Trainer Anton Gavel, sondern auch eine verrückte Bandbreite an Emotionen gezeigt. Vor Beginn wurde die Halle für eine Schweigeminute abgedunkelt. In der ausverkauften Arena wurde es nicht nur komplett still, auch viele sehr betretene Gesichter waren zu sehen. "Der Ulmer Basketball verliert viel mehr als einen Mitarbeiter, wir verlieren ein Stück Seele, Herz und Leidenschaft. Mach's gut Kutscher", schrieb der Klub. Klee war nach der Halbfinal-Serie gegen den FC Bayern tot in seinem Dienstzimmer gefunden worden.

Nach der Schweigeminute wich die Trauer dem Trubel, der bei einem Basketball-Spektakel in der extrem lauten Ratiopharm-Arena aufkam. "Das war die beste Leistung, die Ulm in dieser Saison gezeigt hat", sagte Topscorer Karim Jallow, nachdem 40 Minuten lang quasi alles geklappt hatte. Die starke Bonner Defensive zerfiel komplett, der bis zur Finalserie in 25 Ligaspielen ungeschlagene Favorit sah hilflos aus. "Wir haben die schlechteste Saisonleistung gezeigt. In so einem wichtigen Spiel ist es natürlich enttäuschend", kritisierte Bonns Trainer Tuomas Iisalo.

Es sieht so aus, als könnte Ulm nach Meister Alba Berlin (3:1) und Pokalsieger FC Bayern München (3:0) auch Champions-League-Sieger Bonn besiegen und damit eine der größten Überraschungen der jüngeren Basketball-Vergangenheit perfekt machen.

Trainer Gavel, der als Profi schon deutscher Meister wurde, war inmitten des Ulmer Wahnsinns noch keine Begeisterung anzumerken. "Mein Fazit ist, dass es nur ein Spiel ist", sagte Gavel im Gespräch mit SWR Sport. "Wir stehen jetzt mit 2:1 vorne, das ist natürlich schön. Aber wir brauchen noch einen Sieg und das wird schwierig genug am Freitag." Ein mögliches Spiel fünf am Sonntag (15:00 Uhr) bei heimstarken Bonnern will Ulm nun aber unbedingt verhindern.

Yago stiehlt Shorts die Show

Bisher gehen die Pläne des Außenseiters komplett auf. Ulms Yago dos Santos entnervt Bonns Starspieler T.J. Shorts, der in Spiel drei fahrig, fehleranfällig und angefressen wirkte. "Alles ist schiefgegangen. Sie haben ihre Würfe gemacht, sie haben alles besser gemacht", kommentierte Shorts, der im Finale bislang nicht in Bestform spielt. Für zwei Siege am Stück braucht Bonn vor allem den Aufbauspieler, der die 28-Punkte-Klatsche vom Mittwoch schnell abhaken will. "Es ist eine Niederlage. Es ist egal, ob wir mit einem, zwei oder 100 Punkten Abstand verlieren. Wir müssen am Freitag gewinnen", sagte Shorts.