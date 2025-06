In der Finalserie der Basketball-Bundesliga (BBL) zwischen München und Ulm geht es neben dem Titel auch um einen Terminstreit. Im Zentrum dieses Zwists: Die Teenager Noa Essengue und Ben Saraf, die für Ulm spielen. Das ist nicht fair, findet SWR Sport Reporter David Luding.

"Wie wärs, wenn die Spieler nicht einfach ihr Team im Stich lassen" oder "das Finale sollte höher angesiedelt sein". Solche Aussagen finden sich zur Zeit in den Kommentarspalten der Sozialen Netzwerke. Es geht dabei um die Terminkollission zwischen NBA-Draft und BBL-Finale und zwar in einer möglichen vierten und fünften Partie.

Mit "die Spieler" sind Noa Essengue (18 Jahre) und Ben Saraf (19) gemeint. Der Franzose Essengue und der Israeli Saraf sind trotz ihres noch jungen Alters Leistungsträger der Ulmer Basketballer und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ab Herbst in der NBA, der besten Basketballliga der Welt, spielen.

Vorher steht für die beiden Ulmer aber noch der sogenannte Draft an. Dort werden Essengue und Saraf aller Voraussicht nach von einem NBA-Klub ausgewählt und erhalten möglicherweise bereits einen Vertrag, der über mehrere Jahre läuft und ein Gehalt von mehreren Millionen US-Dollar beinhaltet.

Teilnahme am Draft zwar keine Pflicht, aber Tradition

Vorneweg: Beim Draft in New York müssen die beiden Ulmer nicht zwingend vor Ort sein. Sollten sie auf die Reise in die USA verzichten, würde das wahrscheinlich keine direkten negativen Folgen auf die eigene Karriere haben. Also eigentlich doch recht unkompliziert.

Das ganze so herunterzubrechen ist meiner Meinung nach nicht fair. In den USA wird der Draft beinah wie die Oscar-Verleihung zelebriert und stundenlang im Fernsehen live übertragen. Es entstehen Bilder, die in jedem Karriere-Rückblick auftauchen. Für viele Basketballer ist es einer der einprägsamsten Tage der gesamten Karriere. Wenn der eigene Name verkündet wird, geht in der Regel ein Kindheitstraum in Erfüllung. Normalerweise sind die Spieler vor Ort, genießen diesen so besonderen Tag mit Freunden und Familie.

Zwei Teenager unter großem Druck

Auch Noa Essengue und Ben Saraf haben mit ziemlicher Sicherheit schon vom Draft geträumt, arbeiten seit Jahren hart darauf hin. Zu sagen, dass die beiden das BBL-Finale höher ansiedeln sollen und sonst ihr Team im Stich lassen, möchte ich mir nicht anmaßen. Die beiden Teenager stehen vor einer Entscheidung, die - meines Wissens – bisher noch kein Basketballer in vergleichbarer Lage so treffen musste und die sicherlich nicht einfach ist.

Ich kann mir vorstellen, dass diese Situation ungemeinen Druck auf die beiden Teenager ausübt. Im ersten Finalspiel, das die Ulmer 66:82 verloren, spielten Essengue und Saraf für ihre Verhältnisse schlecht. Dass die ganze Diskussion um die beiden Einfluss darauf hatte, ist zwar nur Spekulation, aber auch naheliegend.

Meinung: Schuld an diesem Dilemma ist die Liga

Ein 18- und ein 19-Jähriger stehen nun vor einem großen Dilemma. Dass es so weit gekommen ist, daran hat meiner Meinung nach die Liga Schuld. Denn dass Essengue und Saraf heiße Kandidaten im NBA-Draft sind, ist keine Überraschung. Und dass mit Ulm der Meister von 2023 im Finale steht, ebenso wenig. Die Terminkollission war abzusehen, einen richtigen Plan B gab es offenbar dennoch nicht.

In einem seitens der Liga veröffentlichten Statement vom Montag heißt es, dass die Ulmer im April schon einen Antrag gestellt hatten, um den Spielplan zu verkürzen. So hätte es für Essengue und Saraf keine Terminkollision gegeben. Doch laut Liga wurde dieser Antrag mit deutlicher Mehrheit der 17 BBL-Klubs abgelehnt. Für mich keine Überraschung, denn außer Ulm hat kein Team einen Vorteil daraus, wenn NBA-Draft und BBL-Finalserie nicht miteinander kollidieren.

Die Liga hätte früher reagieren müssen

Auf die Liga selbst wirft die Spielplan-Causa nun aber ein sehr schlechtes Licht. Die Finalserie, selbsterklärend der Höhepunkt der gesamten Basketball-Saison, könnte in den entscheidenden Partien ohne zwei Ulmer Leistungsträger stattfinden. Die Liga hätte meiner Meinung nach früher reagieren und den Spielplan ändern müssen.

Für die Zukunft hat die BBL immerhin angekündigt, dass der NBA-Draft in der Spielplanung zur Diskussion gestellt wird. Aus Fehlern lässt sich lernen, den Ulmern hilft das für diese Finalserie aber nicht. Sollte es zu einem vierten oder möglicherweise sogar fünften Finalspiel kommen, wird es interessant sein, wofür Noa Essengue und Ben Saraf sich entscheiden werden.

Ich hoffe, dass sie das Finale in der BBL höher ansiedeln, auf ihre USA-Reise verzichten und dem neutralen Zuschauer bis zum Ende möglichst hochklassige Finalspiele geboten werden. Wenn sich beide oder einer von ihnen anders entscheiden, sollte ihnen aber kein Vorwurf gemacht werden. Die beiden Teenager stecken in einem Dilemma, tragen daran aber keine Schuld.