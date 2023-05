BBL: ratiopharm Ulm unterliegt Bonn

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat am letzten Hauptrunden-Spieltag knapp bei Tabellenführer Bonn mit 83 zu 85 verloren. In den Playoffs trifft Ulm jetzt auf Alba Berlin.

Das war knapp, das war sogar richtig knapp. Ratiopharm Ulm hat am letzten Spieltag der Hauptrunde in Bonn mit 83 zu 85 verloren. Der Tabellenführer hat damit in dieser Saison alle 17 Heimspiele gewonnen.

Bonn und Ulm geben ab Spielbeginn Vollgas

Beide Mannschaften beginnen mit Vollgas. 5 zu 5 steht es nach einer (!) Minute. So einen Blitzstart sieht man selten in der Basketball-Bundesliga. Doch während der Offensiv-Motor der Bonner ungebremst weiter läuft, gerät der Angriff der Ulmer ins stottern. Bonn macht unmissverständlich klar, wer die aktuelle Nummer eins der Liga ist. Doch nach kurzer schöpferischer Pause spielen auch die Gäste wieder mit. Ulm kommt nach zweistelligem Rückstand wieder näher. 23 zu 18 führt Bonn nach dem ersten Viertel.

Ausgeglichenes zweites Viertel

Zu Beginn des zweiten Viertels hat sich Ulm besser auf das Bonner Angriffsspiel eingestellt. Bonn muss sich eigene Punkte jetzt auch härter erarbeiten. In der Offensive fallen allerdings zu viele Ulmer Versuche neben den Korb. Ulm kann Bonn aber oft den Ball klauen und hält den Rückstand somit in Grenzen. Das Spiel geht in dieser Phase locker hin und her, es macht Spaß zu zuschauen. Beide Teams glänzen mit kleinen Basketball-Leckerbissen am gegnerischen Korb. 41 zu 36 liegt Bonn zur Halbzeit-Sirene vorne.

Immer wieder TJ Shorts

Mit hoher Intensität geht es nach der Pause weiter. Ulm spielt gut mit, kommt aber vor allem mit einem Bonner Spieler nicht zu recht: Aufbauspieler TJ Shorts ist meistens einen Schritt schneller als die Ulmer. Immer wieder stellt er die Gäste vor unlösbare Probleme. Aber Shorts braucht auch mal Pausen, die nutzt Ulm geschickt, um wieder näherzukommen. Die Dreier von Paul und Hawley hauchen ratiopharm Ulm immer wieder Leben ein. Auch das dritte Viertel endet unentschieden, Bonn bleibt knapp vorne (68:63)

Ganz nah dran am Sieg

Nunez und Christen sind die ersten Punkte-Lieferanten für Ulm im letzten Viertel. Der Ausgleich ist aber erst das erste Ulmer Highlight im letzten Durchgang. Mit einem wilden Dreier durch Brandon Paul geht Ulm erstmals in Führung (73:71). Das unterhaltsame Spiel wird jetzt auch noch spannend. In den Schlussminuten hat Ulm durchaus die Chance zum Sieg, doch die Mannschaft von Trainer Anton Gavel trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen. Zwar kann Brandon Paul mit einem Dreier elf Sekunden vor dem Ende nochmal ausgleichen. Doch die letzte Szene gehört dem besten Spieler auf dem Parkett. TJ Shorts sichert seiner Mannschaft mit einem Treffer in der letzten Sekunde im 17. Heimspiel den 17. Sieg.