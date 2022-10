Erster Sieg: Ulmer Basketballer gewinnen im Eurocup gegen Venedig

per Mail teilen

Die Erleichterung über den ersten Sieg in der Saison ist bei ratiopharm Ulm riesig. Die Eurocup-Partie gegen Venedig wurde zu einem Krimi mit einem 81:80-Happy End.

Der Ulmer Aufbauspieler Juan Nunez mit einer starken Leistung im Eurocup-Spiel gegen Venedig IMAGO Imago Images, Langer

Die 2.300 Zuschauer am Dienstagabend in der Neu-Ulmer Arena erlebten Spannung pur. Als 4,6 Sekunden vor Ende beim Stand von 81:80 der Ulmer Matthew Mobley zwei Freiwürfe daneben warf, hatten die Gäste in der verbleibenden Zeit durchaus noch eine Siegchance. Doch der letzte Angriff der Italiener brachte nichts mehr. Und es brach großer Jubel aus bei den Ulmer Spielern, Verantwortlichen und Fans.

Auch Reyer Venezia noch nicht in Topform

Es geht doch!, wird sich mancher in der Halle gedacht haben nach drei Auftaktniederlagen von ratiopharm Ulm in der Bundesliga. Dennoch war es im ersten Eurocup-Spiel keine Glanzleistung der Ulmer, aber Kampfgeist, Spielfreude und defensive Intensität waren deutlich besser als zuletzt. Den Gästen von Umana Reyer Venezia merkte man an, dass auch sie zu Saisonbeginn noch nicht optimal eingespielt waren.

So war die Partie auf beiden Seiten von Höhen und Tiefen geprägt, von gekonnten Aktionen und Fehlpässen, von Dunkings und Ballverlusten, von spektakulären Treffern und Fehlwürfen. Nach dem ersten Viertel führten die Ulmer 21:16. Doch im zweiten Abschnitt kippte das Spiel zugunsten der Venezianer, weil Ulm in der Abwehr häufig einen Schritt zu spät kam und unorganisiert wirkte. Zur Halbzeit lag man knapp hinten (40:42).

Ratiopharm Ulm fast fünf Minuten ohne Treffer

Im dritten Viertel ließen die Hausherren reihenweise Chancen ungenutzt, brauchten fast fünf Spielminuten bis zu ihrem ersten Korberfolg und ließen die Gäste, bei denen wahrlich auch nicht alles funktionierte, auf 40:49 enteilen. Doch dann drehte bei Ulm Fedor Zugic auf mit seinem Zug zum Korb, punktete mehrfach bis zur 57:56-Führung zum Viertelende.

Die letzten zehn Minuten wurden zum unterhaltsamen Krimi, während der Kampfgeist bei beiden Teams zunahm. 30 Sekunden vor Schluss schraubte Robin Christen den Ulmer Vorsprung auf fünf Punkte, was am Ende ausreichen sollte, um mit einem knappen 81:80 über die Ziellinie zu kommen.

Der erste Sieg der Saison dürfte dem zuletzt auch verunsicherten Team Selbstvertrauen geben. Endlich waren die beiden Aufbauspieler keine Schwächen sondern Stützen im Ulmer Spiel. So blicken die ratiopharm-Basketballer wohl mit neuer Zuversicht auf das Pokalspiel am Sonntag in Göttingen.