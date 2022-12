Eurocup: Ulmer Basketballer gewinnen in Rumänien

Nach der herben Heimniederlage in der Bundesliga gegen Alba Berlin ist den Ulmer Basketballern ein Erfolg in Rumänien gelungen. Die Schwaben gewannen im Eurocup in Cluj-Napoca 84:81.

Nach einem durchwachsenen Auftritt mit vielen Fehlern über drei Viertel hinweg rissen die Ulmer die Eurocup-Partie am Mittwochabend im letzten Abschnitt herum. In einer spannenden Schlussphase rangen die ratiopharm-Korbjäger die Gastgeber nieder und erzielten elf Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer zum 84:81. Für Ulm war es der fünfte Sieg im neunten Spiel des europäischen Basketball-Wettbewerbs. Der Ulmer Joshua Hawley beim Angriff IMAGO Imago / Anca Tepei Cluj-Napoca, zu deutsch Klausenburg, gilt als offensivstark, dafür eher schwach in der Verteidigung. Aber daraus konnten die Gäste zunächst keinen Nutzen ziehen. Im ersten Viertel leisteten sich die Ulmer, die ohne Thomas Klepeisz und ohne Nicolas Bretzel antreten mussten, neun Ballverluste. Der Rückstand betrug zwölf Zähler (12:24). Im zweiten Viertel lief es bei Ulm etwas besser. Man profitierte aber vor allem von Schwächen der Rumänen. Es war in dieser Phase kein hochklassiges Spiel. Beiden Teams fehlte der offensive Rhythmus. Zur Halbzeit lag ratiopharm Ulm 34:44 zurück. Ratiopharm Ulm holt 15-Punkte-Rückstand auf Nach der Pause wuchs der Ulmer Rückstand noch auf 15 Punkte an, weil im Angriff immer wieder der Ball verloren ging, bevor man überhaupt auf den Korb werfen konnte. Die beiden Nachwuchs-Centerspieler waren häufig überfordert. Mit der letzten Sekunde des dritten Abschnitts konnte Brandon Paul im ratiopharm-Trikot noch mit einem Dreier auf 55:65 verkürzen. Und dann trumpfen die Gäste doch noch auf, schraubten die Intensität in die Höhe, verbesserten die Verteidigung und minimierten die Ballverluste. Während nun das rumänische Team seine Distanzwürfe oft verfehlte, kam Ulm immer näher. Die Partie wurde spannend und intensiv. Karim Jallow besorgte 50 Sekunden vor Schluss die Ulmer Führung (81:79). Die Gastgeber glichen anschließend noch einmal aus, bevor der erst 18-jährige Juan Nunez mit einem mutigen und sehenswerten Dreier aus dem Dribbling den Spielstand auf 84:81 für Ulm drehte.

