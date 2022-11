Ratiopharm Ulm gewinnt Eurocup-Spiel in Bursa

per Mail teilen

Nach dem ersten Sieg in der Bundesliga gewinnt ratiopharm Ulm auch im Eurocup und ringt die favorisierten Türken in Bursa 90:86 nieder - eine beeindruckende Leistung der Ulmer.

Am Ende war es eine hitzige Basketballschlacht in Bursa mit vielen Fouls und Freiwürfen. 50 Sekunden vor Schluss hatten die Türken noch mit einem Dreier zum 83:83 ausgeglichen. Danach folgten fast im Sekundenrhythmus Fouls und Freiwürfe. Ulm behielt die Nerven und kämpfte sich am Mittwochabend zu einem 90:86-Auswärtssieg.

Ratiopharm Ulm mit starker Offensive in erster Halbzeit

Die Formkurve der Ulmer Basketballer zeigt nach dem ersten Sieg in der deutschen Bundesliga am vergangenen Wochenende gegen Bayreuth nun auch international deutlich nach oben. In der ersten Halbzeit glänzten die Schwaben mit einem strukturierten Angriffsspiel, guten Pässen nach vorne, trafen hochprozentig ihre Distanzwürfe (sechs von zwölf Dreier).

Lediglich in der Abwehr gab es hin und wieder Aussetzer und Nachlässigkeiten. Dennoch war es ein insgesamt schönes Basketballspiel mit zahlreichen guten und flüssigen Szenen. Die ratiopharm-Korbjäger führten zur Halbzeit 48:41.

Erst grandios gespielt, dann gut gekämpft: ratiopharm Ulm besiegt Bursa im Eurocup auswärts 90:86 IMAGO Imago / Seskim Foto

In der zweiten Hälfte konnten die Gäste zwischenzeitlich ihre Führung sogar auf 16 Punkte (61:45) ausbauen. Doch die Partie wurde im Laufe des dritten Viertels zerfahrener und ruppiger. Bursa erhöhte den Druck und verkürzte zum Viertelende auf 65:59 für Ulm.

Bis zum Schluss an Sieg geglaubt

Der letzte Abschnitt sollte zu einem Krimi werden, meist mit einer leichten Führung für ratiopharm Ulm. Bursaspor ging aggressiv zum Ball, verlangte den Ulmer alles ab. Die Fouls häuften sich. Insgesamt gab es im Spiel 53 Freiwürfe. Doch auch in den letzten Minuten haben die Gäste gut gekämpft und dagegen gehalten. "Wir haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und dafür alles gegeben", sagte ein erleichterter Ulmer Trainer Anton Gavel. Bester Ulmer Werfer war Yago dos Santos mit 17 Punkten.