Eurocup: Ulmer Niederlage gegen Brescia

Es klappt einfach nicht mit dem Gewinnen: Die Ulmer Basketballer haben im Eurocup auch ihr Heimspiel gegen Brescia verloren, allerdings erst nach Verlängerung 90:98.

Erst war das Spiel in der Neu-Ulmer Arena klasse, dann spannend, und am Schluss aus Ulmer Sicht enttäuschend. So lässt sich die Eurocup-Partie gegen den italienischen Vertreter Germani Brescia, bei der die Ulmer schon fast wie die Sieger aussahen, zusammenfassen.

"Wir sind noch da" hatte der Fanblock in der mit 2.250 Zuschauern eher schwach besuchten Arena auf ein Banner geschrieben. Und zunächst schienen die Ulmer Basketballer auch nach genau diesem Motto zu spielen. Der schwache Saisonstart mit sechs Niederlagen aus sieben Pflichtspielen war wohl aus den Köpfen.

Der Ulmer Juan Nunez konnte die nächste Ulmer Niederlage im Heimspiel gegen Brescia nicht verhindern. IMAGO Imago / Nordphoto

Zwar stand die Abwehr der ratiopharm-Korbjäger nicht immer solide, aber im Angriff lief es wie am Schnürchen. Ein flüssiges Passspiel, hohe Trefferquoten und eine Körpersprache, die ganz nach Kampfgeist aussah. Die Ulmer verwandelten in der ersten Halbzeit neun Distanzwürfe und führten 52:45.

Ulmer Drei-Punkte-Führung 16 Sekunden vor Ende

Doch in der zweiten Hälfte geriet der Offensivmotor zunächst ins Stocken - nur ein Ulmer Korb in den ersten fünf Minuten. Es entwickelten sich mehr Kampf und Krampf statt Klasse, auch bei den Gästen. Dafür nahm das Spannungslevel von Minute zu Minute zu. Als der Ulmer Matthew Mobley 16 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit einen wilden und viel umjubelten Dreier zum 82:79 traf, dachten viele, das sei die Vorentscheidung. Doch es kam noch zu Fouls und Freiwürfen auf beiden Seiten und drei Sekunden vor Schluss zum Ausgleichstreffer von Brescia zum 83:83.

Enttäuschte Gesichter bei ratiopharm Ulm

In der Verlängerung war es dann endgültig vorbei mit dem Ulmer Glanz aus der ersten Halbzeit. Die Italiener zogen konzentriert zum Korb. Ulm hatte Lücken in der Abwehr und verlor sich vorne in Einzelaktionen. 90:98 lautete der Endstand nach einem Spiel, das über weite Strecken die Zuschauer mitriss, am Schluss Ulmer Fans und Spieler jedoch mit enttäuschten Gesichtern zurückließ.

Weiter geht es bereits am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen Bayreuth. Dann hofft ratiopharm Ulm auf den ersten Bundesliga-Sieg in der neuen Saison. Aber zuvor muss erstmal die Niederlage gegen Brescia verdaut werden.