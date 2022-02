Ulmer Basketballer ringen Würzburg nieder

Die Ulmer Basketballer sind zurück in der Erfolgsspur: Am Freitagabend gewannen die ratiopharm-Korbjäger in der mit 3.000 Zuschauern ausverkauften Arena gegen Würzburg 92:86.

Youngster Nicolas Brezel liefert als Ersatz für den verletzten Center Cristiano Felicio eine gute Partie und erzielte gegen Würzburg zehn Punkte SWR Peter Köpple Die abstiegsbedrohten Franken boten den Ulmern allerdings einen harten Kampf. Ihr bester Mann, Desi Rodriguez, war von den Gastgebern einfach nicht zu stoppen und erzielte in der ersten Halbzeit 20 Punkte, am Ende sollten es sogar 41 werden. Während die Gäste mit Schwung zur Sache gingen, präsentierten sich die Ulmer zwar mit einer besseren Körpersprache als zuletzt gegen Braunschweig, ließen aber vorne auch einfache Punkte liegen. Youngster Brezel liefert gutes Spiel ab Es war insgesamt eine muntere erste Halbzeit mit leichten Vorteilen für Würzburg. Die ratiopharm-Korbjäger mussten weiter auf ihren verletzten Center Cristiano Felicio verzichten. Aber das Ulmer Eigengewächs und Youngster Nicolas Brezel ersetzte ihn gut und kam auf insgesamt zehn Punkte. Nach einem Rückstand zur Halbzeit (39:42) kamen die Ulmer mit mehr Energie aus der Kabine, trafen dann auch ihre Dreier und konnten in der Defensive zulegen. Mitte des letzten Viertels beschwerte sich der Würzburger Trainer Sasa Filipovski derart heftig bei den Schiedsrichtern, dass er zwei technische Fouls kassierte und die Halle verlassen musste. Die 3.000 Zuschauer und Maskottchen "Spaß" waren mit ihrem Team am Ende sehr zufrieden SWR Peter Köpple Doch auch durch diesen Moment ließen sich die Gäste beim Stand von 77:70 für Ulm nicht erschüttern und kämpften wacker weiter. Erst in der letzten Minute konnte das ratiopharm-Team, ebenfalls mit einer Energieleistung, den Sieg unter Dach und Fach bringen. Jetzt ist in der Basketball-Bundesliga erstmal Länderspiel-Pause. Ulm klettert in der Tabelle einen Rang nach oben auf Platz vier.