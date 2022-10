Ratiopharm Ulm verliert auch in Oldenburg

Die Niederlagen-Serie der Ulmer Basketballer setzt sich fort. Am Freitagabend verloren die ratiopharm-Korbjäger in Oldenburg 73:81 und finden sich nun am Tabellenende wieder.

Einigermaßen gut gespielt, bis zum Schluss wacker gekämpft, und am Ende hat es wieder nicht gereicht zum Sieg. Im vierten Bundesligaspiel müssen die Ulmer Basketballer die vierte Niederlage hinnehmen. Nach dem verlorenen Spiel zuletzt in Litauen im Eurocup und dem frühen Ausscheiden im deutschen Pokalwettbewerb spitzt sich die Krise nun bei ratiopharm Ulm zu. Yago dos Santos im Ulmer Trikot konnte auch in Oldenburg nicht wirklich überzeugen IMAGO Imago, Nordphoto Vor dem Spiel hatte Trainer Anton Gavel von seiner Truppe volle Konzentration über vier Viertel gefordert. Das klappte im ersten Abschnitt auch gut. Tolle Pässe von Aufbauspieler Juan Nunez, nur ein Ballverlust auf Ulmer Seite, und die Gäste führten nach dem ersten Abschnitt 24:15. Doch im zweiten Viertel sank das Ulmer Konzentrationslevel. Es begann mit schlechten Pässen bei eigentlich guten Angriffschancen. Die Oldenburger steigerten sich und Ulm unterliefen zehn Ballverluste in nur einem Viertel. Die Gastgeber legten einen 14:0-Lauf hin. Zur Halbzeit lagen die ratiopharm-Korbjäger 36:41 zurück. Reboundschwächen bei ratiopharm Ulm In der zweiten Halbzeit konnten die Ulmer zunächst noch in Führung gehen. Doch die EWE Baskets Oldenburg holten sich immer wieder die Rebounds und nutzten zweite Wurfchancen. Vor dem Schlussabschnitt hatten sich trotz aller Bemühungen der Gäste die Hausherren einen Zwölf-Punkte-Vorsprung erspielt. Die Hypothek stellte sich als zu groß heraus. Ulm kämpfte, kam 21 Sekunden vor Schluss nochmal auf vier Punkte heran (73:77), hatte aber in der Schlussphase nicht mehr die nötige Durchsetzungskraft und ließ Punkte an der Freiwurflinie liegen. Bester Ulmer Werfer wurde Devon Robinson mit 22 Zählern.

