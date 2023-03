In einem intensiven Derby der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm die MHP Riesen Ludwigsburg 93:76 geschlagen. Dabei waren die Gäste im letzten Viertel bis auf einen Punkt dran.

Es war ein energiegeladenes Spiel mit Playoff-Charakter vor 5.700 Zuschauern am Samstagabend in der Neu-Ulmer Arena, ein packendes Schwaben-Derby mit einer beeindruckenden Ulmer Abwehrleistung. Ein Dreier-Festival der ratiopharm-Korbjäger brachte die Entscheidung in den letzten Minuten.

Die Gastgeber verteidigen von Anfang an gut, lassen den Riesen aus Ludwigsburg kaum Platz. Nach vier Minuten führen die Hausherren 12:2. Die Barockstädter finden danach erst allmählich ins Spiel, profitieren vor allem von leichtfertigen Ulmer Ballverlusten. 22:15 steht es nach dem ersten Viertel. Intensität und Kampfgeist sind auf beiden Seiten hoch.

Der Ulmer Aufbauspieler Yago dos Santos lieferte gegen den Ludwigsburger Topscorer Prentiss Hubb die deutlich bessere Leistung ab und erzielte 26 Punkte. IMAGO Imago / Nordphoto

Ulm bleibt im zweiten Abschnitt hellwach und aggressiv und macht den schwachen Auftritt beim letzten Derby in Crailsheim vergessen. Zwischenzeitlich wächst die Ulmer Führung auf 17 Punkte an (45:28). Die Ludwigsburger leisten sich viele Fehlwürfe, kämpfen mit Foulproblemen. Kurz vor der Halbzeit treffen die Riesen dann doch noch ein paar schwierige Würfe. Zur Pause zeigt die Anzeigentafel 52:39.

Intensives Spiel mit Playoff-Charakter

Im dritten Abschnitt geht es intensiv weiter. Ludwigsburg gelingt es nun hin und wieder, durch geschicktes Zusammenspiel die Ulmer Abwehr zu knacken und die eigene Zone dicht zu machen. Bei den Gastgebern werden die Würfe schwieriger und gehen nun häufiger daneben. 67:57 nach drei Vierteln.

Ludwigsburg kommt nach 17-Punkte-Rückstand auf einen Zähler heran

Jetzt beißen sich die Ulmer an der Ludwigsburger Defensive die Zähne aus. Der bislang blasse Prentiss Hubb übernimmt bei den Gästen zunehmend die Verantwortung. Die Partie wird knapp. Es steht 67:66, als den Ulmern nach dreieinhalb Minuten im letzten Viertel der erste Punkt gelingt. Als das Spiel zu kippen droht, läuft bei Ulm Aufbauspieler Yago dos Santos heiß, hechtet jedem Ball hinterher und zerreißt immer wieder die Ludwigsburger Abwehr. Plötzlich fallen in den letzten Minuten reihenweise die Ulmer Dreier, während bei den Gästen vor allem Spielmacher Prentiss Hubb seine Chancen ungenutzt lässt. Die ratiopharm-Truppe enteilt auf 93:76 und holt am Ende einen deutlichen Derby-Sieg und sichert damit ihren Platz in den Playoff-Rängen ab.

Die Ulmer Fans feiern zusammen mit den Spielern den Derby-Sieg gegen Ludwigsburg IMAGO Imago / Nordphoto

Bester Werfer bei Ulm war Yago dos Santos mit 26 Zählern. Erstmals wieder im Kader war der lange Zeit verletzte Ulmer Centerspieler Philipp Herkenhoff - genau ein Jahr nach seinem letzten Spiel. Er wurde jedoch nicht aufs Feld geschickt. Ebenso war auch Nicolas Bretzel nach monatelanger Verletzung zum ersten Mal wieder im Team.