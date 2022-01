BBL: Ulm gewinnt gegen Ludwigsburg, Crailsheim bezwingt Spitzenreiter

Ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga das Schwaben-Derby gegen die MHP Riesen Ludwigsburg für sich entschieden. Crailsheim hat Spitzenreiter Bonn geschlagen.

Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die Ulmer erst am Ende absetzten und schließlich deutlich 78:66 (43:33) gewannen. Die besten Werfer der Partie waren die Ulmer Semaj Christon und Thomas Klepeisz mit jeweils 16 Punkten.

Intensives Duell auf Augenhöhe bis kurz vor Schluss

Ulm entschied die ersten beiden Viertel mit jeweils fünf Punkten Vorsprung für sich. Nach der Halbzeit kamen die Ludwigsburger besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand. Am Ende des dritten Viertels lagen sie mit fünf Punkten hinten. Das Schlussviertel dominierten dann allerdings wieder die Gastgeber, setzten sich aber erst in den letzten Minuten deutlich ab.

BBL: Ratiopharm Ulm verbessert Heimbilanz

Die Ulmer waren in dieser Saison vor heimischem Publikum nicht wirklich in Schwung gekommen. Zuletzt hatten sie gegen die BG Göttingen verloren. Von fünf Heimspielen hatten sie vor der Partie gegen Ludwigsburg vier verloren. Jetzt gelang ihnen also der zweite Heimsieg der Saison. Sie stehen in der Tabelle auf dem sechsten Platz.

Ludwigsburg verpasst dritten Erfolg in Serie

Die Ludwigsburger hingegen verpassten nach zuletzt zwei Siegen den dritten Erfolg in Serie. Die MHP Riesen sind damit Tabellenachter. Es war das 41. Aufeinandertreffen der beiden Teams seit der Datenerfassung 1998/1999. 24 Duelle gingen an die Ludwigsburger, darunter die beiden Ligaspiele der vergangenen Saison.

BBL: Crailsheim bezwingt Spitzenreiter Bonn

Eine Überraschung gelang den Merlins Crailsheim. Sie haben Tabellenführer Telekom Baskets Bonn trotz eines 17-Punkte-Rückstandes 81:76 (37:47) geschlagen. Es war die erste Niederlage der Rheinländer nach neun Siegen in Serie. Die Bonner zogen blitzschnell davon und führten nach dem ersten Viertel mit 26:9. Crailsheim kämpfte sich aber nach und nach heran und lag in der Arena Hohenlohe plötzlich sogar vorne (63:61). Bonn kam nicht mehr zurück. Bester Werfer der Partie war der Crailsheimer TJ Shorts, der zum Sieg seines Teams 23 Punkte beisteuerte. Crailsheim ist Tabellenvierter.