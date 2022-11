Ulmer Basketballer verlieren zuhause gegen Chemnitz

per Mail teilen

Rückschlag für ratiopharm Ulm: Die Schwaben unterliegen in ihrem Bundesliga-Heimspiel den Niners Chemnitz mit 93:99 nach Verlängerung.

Die Ulmer Basketballer können an ihre zuletzt gezeigten guten Leistungen nicht anknüpfen und verlieren am Samstagabend vor 4.400 Zuschauern gegen Chemnitz. Es ist die fünfte Niederlage im sechsten Bundesligaspiel. In der Tabelle rutschen die Ulmer auf den vorletzten Platz ab.

Guter Start für ratiopharm Ulm

Dabei sah es lange Zeit so aus, als würden die Hausherren als Sieger vom Platz gehen. Nach sieben gespielten Minuten hatten sie mit 13 Punkten Vorsprung die höchste Führung der Partie. Doch allmählich kamen die Sachsen besser ins Spiel und punkteten immer wieder durch Dreier. Zur Halbzeit lag ratiopharm Ulm 47:45 in Front, hatte gefühlt dennoch die Partie weitgehend im Griff.

Der Ulmer Robin Christen kommt einen Schritt zu spät und kann seinen Gegenspieler nicht mehr aufhalten. Am Ende verlieren die Ulmer gegen Chemnitz nach Verlängerung 93:99. IMAGO Imago / Nordphoto

Beide Teams zeigten mittelmäßige Leistungen mit Highlights wie tollen Pässen, Dunkings, weite Distanztreffer, aber auch haarsträubende Fehler wie Ulm zum Beispiel beim Einwurf, der ganz einfach vom Gegner abgefangen werden konnte. Gut zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ging Chemnitz zum ersten Mal überhaupt in Führung (79:80). Das Spiel wurde enorm spannend. Als noch 14 Sekunden auf der Spieluhr waren, hieß es auf der Anzeigentafel 83:83. Die Gastgeber hätten mit dem letzten Angriff den Abend für sich entscheiden können, doch der Distanzwurf von Yago dos Santos ging daneben.

Ulmer kassieren am Ende 18 Dreier

Ausschlaggebend für die Niederlage war die schwache Ulmer Verteidigung in der Verlängerung. Die Gastgeber lassen in den fünf Minuten Overtime 16 Punkte zu und den konzentriert kämpfenden Chemnitzern zu viel Platz. Die Gäste sind mit Dreiern und Offensivrebounds erfolgreich. Sie treffen im gesamten Spiel 18 Distanzwürfe bei 48 Versuchen - Saisonrekord bisher in der Basketball-Bundesliga.