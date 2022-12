Ratiopharm Ulm besiegt Löwen Braunschweig

In der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Braunschweig am Freitagabend 95:87 gewonnen. Es war ein hartes Stück Arbeit.

Die 5.400 Zuschauer in der Neu-Ulmer Arena sahen ein unterhaltsames Spiel. Was aber ratiopharm Ulm aufs Parkett brachte, war viel Kampf und Krampf und eher selten Glanz gegen ersatzgeschwächte, tapfere Braunschweiger, die nie aufgaben und noch für eine spannende Schlussphase sorgten.

Der Ulmer Aufbauspieler Yago dos Santos setzt sich gegen mehrere Braunschweiger durch. Am Ende wird er zusammen mit Joshua Hawley Topscorer der Gastgeber (jeweils 19 Punkte). IMAGO Imago - Nordphoto

Mit Tempo-Basketball ging's los: gelungenes Zusammenspiel auf beiden Seiten und sehenswerte Treffer. Aus Ulmer Sicht war es jedoch auch erschreckend, wie leicht der Tabellenletzte, bei dem mehrere Leistungsträger verletzt fehlten, zu insgesamt 27 Punkten im ersten Viertel kam. Ulm lag fünf Zähler zurück (22:27).

Ratiopharm Ulm mit zwei Minuten Vollgas-Basketball

Allerdings hatten auch die Hausherren Personalprobleme. Neben den verletzten Centerspielern Bretzel, Herkenhoff und Konate fehlte auch noch Nachwuchscenter David Fuchs wegen einer Sperre. Ulm war auf den großen Positionen also äußerst dünn besetzt. Eine richtige starke Phase hatten die Ulmer in den letzten zwei Minuten vor der Halbzeit, als sie in der Verteidigung konzentriert zupackten, Ballgewinne generierten und in Schnellangriffen zu Punkten kamen. Nach einem 11:0-Lauf war man zur Halbzeit 46:41 in Führung.

In der zweiten Halbzeit häuften sich zunächst bei den Braunschweigern die Fehler. Ulm schien bei einer 15-Punkte-Führung die Partie im Griff zu haben. Immer wieder wurde Joshua Hawley gekonnt unter dem Korb angespielt zu sehenswerten Dunkings. Doch so richtig stabil war die Ulmer Defensive nie und der Tabellenletzte gab auch nie auf. 66:58 stand es nach drei Vierteln.

Viel umjubelte Dreier von Yago dos Santos

Im Schlussabschnitt gab es Highlights wie die Distanztreffer von Thomas Klepeisz, aber auch Fehlwürfe und Unaufmerksamkeiten. Auch nachdem der Braunschweiger Trainer Jesus Ramirez nach zwei technischen Fouls die Halle verlassen musste, kämpfte sein Team unerschrocken weiter, kam noch einmal auf zwei Punkte ran (87:85). Doch als der Favorit scheinbar ins Wanken geriet, traf der Ulmer Aufbauspieler Yago dos Santos zwei viel umjubelte Dreier in Folge zur 93:85-Vorentscheidung. Am Ende hieß es 95:87.

Die Ulmer Basketballer können nun erstmal beruhigt Silvester feiern. Ihnen dürfte aber auch klar sein, dass schon am kommenden Dienstag eine ganz andere Leistung her muss. Denn dann ist Tabellenführer Bonn zu Gast in der Neu-Ulmer Arena.