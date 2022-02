Basketball-Bundesliga: Ratiopharm Ulm enttäuscht gegen Braunschweig

Ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel gegen die Löwen Braunschweig am Dienstagabend 59:78 verloren - für die Ulmer Basketballer die geringste Punkteausbeute der ganzen Saison.

ratiopharm Ulm verliert gegen die Löwen Braunschweig überraschend deutlich 59:78 SWR SWR, Peter Köpple

Dabei herrschte vor Spielbeginn Optimismus in der Neu-Ulmer Arena. Erstmals durfte die Halle wieder zu 50 Prozent ausgelastet werden. Die 3.000 Fans sorgten für gute Stimmung. Und der Ulmer Kader schien schon von den zuletzt zahlreichen Krankheits- und Verletztenfällen befreit. Alle Mann außer dem Langzeitverletzten Christoph Philipps waren an Bord.

Felicio schon nach 18 Sekunden raus

Doch das Spiel begann aus Ulmer Sicht unglücklich. Bereits nach 18 Sekunden schied Centerspieler Christiano Felicio verletzt aus. Schon nach vier Minuten war man mit 2:13 im Rückstand. Immer wieder fanden die Braunschweiger Löwen Lücken in der Ulmer Verteidigung. Gelang einmal eine gute Aktion der ratiopharm-Korbjäger, passierte im nächsten Angriff schon wieder ein Ballverlust. Zur Halbzeit lagen die Hausherren 33:43 zurück.

3.000 Fans durften wieder in die Arena. Ihre Anfeuerungsrufe nutzten allerdings am Dienstagabend wenig. SWR SWR, Peter Köpple

Da dachten viele Fans noch, ihr Team würde nach der Pause ordentlich aufs Gaspedal treten. Doch sie wurden enttäuscht. Die Ulmer fanden einfach keinen Rhythmus. Kleine Aufholjagden wurden entweder durch einen Braunschweiger Distanztreffer gestoppt oder durch die Ulmer selbst, durch einen Fehler beim Einwurf etwa, oder einen Fehlpass oder ein Offensivfoul.

Lakovic wechselt gesamte Startformation aus

Auch nach einer letzten Auszeit von Trainer Jaka Lakovic beim Stand von 57:72 und noch knapp fünf Minuten Spielzeit ließ sein Team kein Aufbäumen gegen die drohende Heimniederlage erkennen. Die Gäste spielten ihr Spiel runter. Bei Ulm häuften sich die Fehlwürfe. In der Schlussphase wechselte Lakovic alle Spieler aus der Startformation aus und schickte die zweite Garde inklusive Nachwuchsspieler aufs Feld. Sicher nicht nur, weil der Coach die Hoffnung auf eine Wende bereits aufgegeben hatte, sondern auch als Zeichen seiner Unzufriedenheit mit den Leistungsträgern.

Am Ende quittierten einige Fans die schwache Leistung mit Pfiffen. Niemand applaudierte. Lakovic nannte die Niederlage in der anschließenden Pressekonferenz "peinlich" und entschuldigte sich bei den Fans. Nach der Auswärtspleite in Göttingen war es die zweite Ulmer Niederlage in Folge - nachdem das ratiopharm-Team zuvor wochenlang richtig erfolgreich unterwegs war.