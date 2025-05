Ulm auf Meisterkurs? Noch ist es nicht soweit. Aber mit einem sehr souveränen Auftritt und einer starken Verteidigung gewinnen die Ulmer auch das zweite Playoff-Spiel in Berlin.

Dieser Auftritt lässt aufmerken: Das sieht schon nach meisterlicher Form aus, wie die Ulmer Basketballer ihr zweites Playoff-Spiel auswärts in Berlin dominieren. Erst im letzten Abschnitt geraten die ratiopharm-Korbjäger noch einmal leicht ins Wanken, beenden die Partie aber souverän und haben jetzt Matchball. Ein Heimsieg am Samstag genügt, um den dritten Sieg gegen Berlin zu holen und ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Ratiopharm Ulm von Anfang an mit Vollgas

Die Ulmer starten richtig stark in die Partie, führen nach fünf Minuten bereits 18:5. Da muss der Berliner Coach Pedro Calles schon eine Auszeit nehmen. Denn die Ulmer haben gerade 13 Zähler in Folge gemacht, zuletzt zwei Dreier von Justinian Jessup und Ben Saraf. Erst danach kommt das Alba-Team etwas besser mit dem Ulmer Druck zurecht und wird selbst aggressiver. Die heiß umkämpfte Partie gerät wieder enger, auch weil die Ulmer jetzt gute Chancen ungenutzt lassen. Vier Punkte Vorsprung hat das ratiopharm-Team noch am Ende des ersten Viertels, führt 22:18.

Ulmer lassen nur 27 gegnerische Punkte in der ersten Halbzeit zu

Doch die Ulmer bleiben in der Abwehr stabil, während die Berliner ihre Würfe immer wieder knapp daneben setzen. Das wirkt schon sehr konzentriert, wie die Gäste vorgehen. Tobias Jensen läuft sich geschickt beim Einwurf unter dem Alba-Korb frei und kommt zu leichten Punkten. Marcio Santos erhöht mit einem starken Korbleger zum 40:24 für Ulm. Die ratiopharm-Jungs treten sehr abgeklärt auf. Herkenhoff verwandelt einen Dreier zum 45:24 und vollendet einen 16:0-Lauf. Ulm hat das Spiel, für das Alba eigentlich einen "harten Fight" angekündigt hatte, erstaunlich gut im Griff, liegt zur Halbzeit 47:27 vorne.

Nach der Pause bemühen sich beide Mannschaften, der anderen das Leben möglichst schwer zu machen. Die Trefferquoten gehen runter. Alba kommt langsam ran. Doch dann ist da plötzlich Alfonso Plummer, verwandelt für Ulm zwei Dreier. So bleiben die Gäste souverän dank ihrer starken Verteidigung, führen nach drei Abschnitten 61:40.

Alba Berlin kämpft sich noch einmal heran

21 Punkte Rückstand sind schon eine schwere Hypothek für den ehemaligen Serienmeister aus Berlin, aber nicht unmöglich, das alles aufzuholen. In der Tat drehen die Hauptstädter noch einmal auf, machen sieben Zähler in Folge und zwingen den Ulmer Coach Harrelson zur Auszeit. Bei den Ulmern geht im Angriff nun nicht mehr viel. Als der Alba-Center McCormack einen Korbleger trotz Fouls triff, wird die Berliner Arena richtig laut. Dann noch zwei Freiwurftreffer von Yanni Wetzell und es wird spannend, bei nur noch sieben Punkten Unterschied. 61:54 für Ulm Mitte des letzten Viertels. Erst nach fünfeinhalb Minuten Spielzeit markiert Philipp Herkenhoff mit einem Distanztreffer die ersten Ulmer Zähler. Während Berlin alles gibt, hat Ulm in der Schlussphase immer eine Antwort, in Person von Justinian Jessup oder Philipp Herkenhoff. Die Ulmer bringen den zweiten Playoff-Sieg gegen Alba, diesmal auswärts, über die Ziellinie und gewinnen 74:62.

Damit geht ratiopharm Ulm in der Viertelfinalserie gegen Alba Berlin 2:0 in Führung und kann bereits am Samstag mit einem Heimsieg den Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft klarmachen. Dort würden die Ulmer dann entweder auf Braunschweig oder Würzburg treffen. Bei diesen beiden steht es nach zwei Playoff-Partien 1:1.