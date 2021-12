BBL: Ratiopharm Ulm bezwingt MLP Academics Heidelberg

In der Basketball-Bundesliga hat Ratiopharm Ulm bei Aufsteiger MLP Academics Heidelberg gewonnen. Entscheidend war Ulms starke zweite Hälfte.

Gerade in der ersten Hälfte war es ein Duell auf Augenhöhe, dann allerdings übernahmen die Ulmer die Spielkontrolle und setzten sich am Ende 84:79 (40:46) gegen die Heidelberger durch.

Halbzeit-Führung für MLP Academics Heidelberg

Im ersten Viertel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Ulm lag mit vier Punkten vorne. Dann kamen die Heidelberger immer besser in die Partie, spielten ein starkes zweites Viertel und gingen mit sechs Punkten Vorsprung in die Halbzeit. Das dritte Viertel dominierten die Ulmer, holten den Rückstand auf und gingen in Führung. Am Ende des Viertels lagen sie wieder mit vier Punkten vorne (61:57).

Ratiopharm Ulm mit starker zweiter Hälfte

In den letzten zehn Minuten der Partie setzten sich die Ulmer ab. Der Sieg war im vierten Viertel nicht mehr gefährdet. Ulms bester Werfer war Semaj Christon mit 16 Punkten. Auf Heidelberger Seite gelangen Robert Lowery und Brekkott Chapman 17 Zähler.

Erstes Aufeinandertreffen in der BBL

Die beiden Teams sind zum ersten Mal in der Basketball-Bundesliga gegeneinander angetreten. Für die Heidelberger war es die achte Niederlage in Folge. Im Dezember haben sie allerdings auch gegen die aktuell besten fünf Teams der Liga gespielt. Sie sind damit 14. Ulm hat vier Mal am Stück gewonnen und ist Vierter.

Neue Corona-Verordnung: Maximal 500 Zuschauer zugelassen

Die ab Montag geltende neue Corona-Verordnung des Landes hat auch die Partie in Heidelberg beeinflusst. Für das Spiel waren laut Corona-Verordnung des Landes maximal 500 Zuschauer zugelassen. Wie der Verein aus Heidelberg am Wochenende mitteilte, wurden allerdings deutlich mehr Karten verkauft. Sie verloren ihre Gültigkeit. Wer sich für das Spiel angemeldet hatte, wanderte in einen Lostopf und bekam im Laufe des Tages eine Bestätigung oder Absage-Mail. Zugang zum SNP Dome gab es nur mit 2G-Plus.