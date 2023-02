Ratiopharm Ulm: Niederlage in Bamberg

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel in Bamberg mit 77 zu 97 verloren. Noch vor zwei Wochen hatten die Ulmer die Franken in eigener Halle dominiert.

Die Mannschaft war nicht bereit zu verteidigen, sagte Ulms Trainer Anton Gavel nach dem Spiel. Die Ulmer Niederlage bringt Bamberg wieder ins Geschäft um die Playoffs.

Erst nach Auszeit im Spiel

Ulm macht die ersten Zähler in der Partie, Caboclo mit einem Drei-Punkt-Spiel. Dann läuft Bamberg heiß, es folgt ein 13:0-Lauf. Ulms Trainer Anton Gavel nimmt schon nach drei Minuten die erste Auszeit. Danach ist Ulm wach und im Spiel. Sieben Ulmer Punkte in Folge bringen die Gäste ran. Im Angriff läuft bei ratiopharm Ulm aber nicht alles rund. Drei Ballverluste und einige leicht vergebene Würfe bringen Bamberg die knappe Führung nach den ersten zehn Minuten (23:20).

Bamberg war in vielen Phasen des Spiels besser oder ein bisschen größer als ratiopharm Ulm (hier David Fuchs). IMAGO Imago

Viertel der vergebenen Chancen

Im zweiten Viertel geht es drunter und drüber. Auf beiden Seiten folgen Ballverluste auf Ballverluste. Beide Mannschaften lassen viele Würfe liegen. Es ist in diesen Minuten kein Lehrbuch-Basketball. Ulm verpasst es in der Phase, sich von schwächelnden Gastgebern etwas abzusetzen. Immerhin gelingt den Gästen der schönste Spielzug des Viertels. Hawley stopft ein Zuspiel von Nunez in den Korb. Die Halbzeit-Führung gehört aber mit 42:41 den Hausherren.

Schwache Ulmer Quote

Schwache Trefferquoten aus der Nah- und Mitteldistanz bringen Ulm nach der Pause unter Druck. Einfache Würfe wollen nicht in den Korb fallen. Hinzu kommt, dass die Ulmer Defensive Bamberg nicht aufhalten kann. Den Bambergern gelingt in der Phase des Spiels fast alles. Immer wieder ist es mit Miller ausgerechnet ein Ex-Ulmer, der den Gästen wehtut. Magere fünfzehn Punkte macht Ulm im dritten Viertel, entsprechend wächst die Bamberger Führung an (71:60).

Kein Aufbäumen im letzten Viertel

Ulm wehrt sich im letzten Durchgang nicht wirklich gegen die Niederlage. Im Gegenteil, früh im Schluss-Abschnitt wirkt die Mannschaft so, als glaube sie nicht mehr an den Sieg. Bamberg spielt die Partie sicher nach Hause. In den Schlussminuten schrauben die Hausherren den Vorsprung sogar noch auf 20 Punkte. Mit 20 Punkten Vorsprung hatte Ulm vor gut zwei Wochen das Hinspiel gegen Bamberg in der Neu-Ulmer Arena gewonnen. Es war ein Abend zum Vergessen für ratiopharm Ulm. Das nächste Spiel steht für ratiopharm Ulm erst wieder Anfang März auf dem Programm, bis dahin ist Pokal- und Länderspiel-Pause.