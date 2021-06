per Mail teilen

ratiopharm Ulm muss um den Finaleinzug um die Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga (BBL) bangen: Die Schwaben verloren das dritte Halbfinale gegen Alba Berlin mit 72:80 (37:39).

Nach dem erfolgreichen Start in die Play-off-Halbfinalserie mit dem überraschenden Auswärtssieg bei Alba Berlin und der Niederlage im zweiten Spiel liegt Ulm nun in der Best-of-five-Serie mit 1:2 zurück. Im vierten Aufeinandertreffen am Samstag (20:30 Uhr) müssen die Ulmer gewinnen, um ein vorzeitiges Ausscheiden zu vermeiden.

Ulm startet stark in das Spiel

Gegen den neunmaligen Titelträger aus Berlin kamen die Gastgeber besser in die Partie. Die Berliner hatten eine schwache Ausbeute von der Dreierlinie, während das Team von Coach Jaka Lakovic konsequenter punktete und nach dem ersten Viertel mit fünf Punkten vorne war.

Danach fingen sich die Albatrosse zwar und gingen kurz vor der Halbzeitpause erstmals mit 32:30 in Führung. Absetzen konnten sie sich jedoch nicht. Zur Pause lagen die Schwaben nur mit zwei Punkten zurück und blieben auch im dritten Viertel weiter dran.

Alba macht im letzten Viertel alles klar

Erst in der Schlussphase der Partie zog Alba mit zwei schnell getroffenen Drei-Punkte-Würfen davon. Die Ulmer fanden nicht mehr die optimalen Wurfpositionen und verloren den Anschluss. So brachte der Klub aus der Hauptstadt den Vorsprung letztlich ungefährdet über die Zeit.

Die Baden-Württemberger mussten am Ende den schwindenden Kräften Tribut zollen und bekamen auch Maodo Lo nicht mehr in den Griff. Mit 21 Punkten war der Nationalspieler wie im Spiel zuvor bester Schütze der Albatrosse, für die Gastgeber war Dylan Osetkowski (16 Punkte) bester Werfer.