per Mail teilen

Auswärtssieg beim noch amtierenden deutschen Basketball-Meister: ratiopharm Ulm ist mit einem Erfolg in die Playoff-Halbfinalserie der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet.

Das Team von Trainer Jaka Lakovic setzte sich beim Titelverteidiger mit 73:71 (34:37) durch und übernahm in der Best-of-Five-Serie die 1:0-Führung. Bester Spieler der Partie war der Ulmer Dylan Osetkowski mit 21 Punkten und elf Rebounds.

"Wir hatten das Spiel eigentlich in der Hand, haben es uns dann aber entgleiten lassen", sagte Berlins Nils Giffey, der auf neun Punkte kam: "Ulm hat am Ende sehr gute Plays gewählt."

Lange Durststrecke geht zu Ende

Gegen kein anderes Team der Liga hatte Ulm so lange auf einen Sieg gewartet wie gegen Alba. Nach elf Niederlagen in Serie gelang nun der langersehnte Erfolg. Das zweite Heimspiel am Dienstag werden die Berliner vor rund 1.000 Zuschauern austragen können.