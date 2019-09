Der Power Forward Seth Hinrichs (26) spielte sich in der vergangenen Saison mit Vechta bis in das BBL-Halbfinale. Der US-Amerikaner erreichte durchschnittlich 12,8 Punkte und 5,3 Rebounds. Diese Leistung soll er in der Saison 2019/20 für die Ulmer auf das Parkett bringen.

