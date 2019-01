per Mail teilen

Ratiopharm Ulm hat gegen RASTA Vechta den vierten Sieg in Serie gefeiert und knapp mit 81:80 gewonnen.

Gegen das Team der Stunde in der Basketball Bundesliga taten sich die Hausherren aus Ulm zunächst schwer. Der Aufsteiger aus Vechta machte es den Ulmern vor allem in der Defensive nicht einfach, doch mit zunehmender Spieldauer bekam das Team von Trainer Thorsten Leibenath den Gegner besser in den Griff und führte nach dem ersten Viertel mit 24:19.

In einer engen Partie sah es zunächst aus, als könnten sich die Ulmer absetzen, doch nach der Halbzeitführung von 43:39 leisteten sich die Hausherren eine Schwächephase mit vielen Ballverlusten im dritten Viertel und so ging man mit einem 61:65-Rückstand ins letzte Viertel.

Doch auch dank eines starken Javonte Green (30 Punkte) kam Ulm jedoch schnell heran und ging wieder in Führung. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende führten die Hausherren knapp mit einem Punkt. Da jedoch keines der beiden Teams den Ball mehr im Korb unterbringen konnte, blieb es beim knappen 81:80 für ratiopharm Ulm.