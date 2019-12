Ratiopharm Ulm bestätigt die aufstrebende Form der vergangenen Wochen und gewinnt das schwere Auswärtsspiel in Oldenburg 104:91.

Die Play-off-Ränge rücken näher. Ratiopharm Ulm siegt bei den Baskets Oldenburg und steht nun mit einer Bilanz von fünf Siegen und sechs Niederlagen auf Tabellenplatz neun. Das schwierige Auswärtsspiel beim Tabellensechsten aus Oldenburg war nach drei Vierteln noch ausgeglichen. In den letzten zehn Minuten zogen die Ulmer jedoch davon und gewannen den Spielabschnitt 32:19. Vor allem der Slowene Zoran Dragic und Nationalspieler Andreas Obst sorgten mit erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen für die Entscheidung.

Dragic drückt dem Spiel den Stempel auf

Zoran Dragic war, ähnlich wie in den vergangenen Spielen, der überragende Akteur bei den Schwaben. Mit 31 Punkten erzielte er seinen bisherigen Höchstwert im Ulmer Trikot.

"Heute war ich heiß, aber das wichtigste ist, dass die Mannschaft gewonnen hat." Zoran Dragic gegenüber Magentasport

Neben Dragic überzeugte vor allem Per Günther. Das Ulmer Urgestein kam in den ersten Saisonspielen verhältnismäßig wenig zum Einsatz, konnte vergangene Woche in Gießen und nun auch in Oldenburg jedoch überzeugen. Da Toptalent Killian Hayes Probleme mit dem Finger hat, kam Günther länger zum Einsatz und steuerte starke 19 Punkte bei guter Wurfquote bei.

"Per hat als wahrer Kapitän, der er ist, das Spiel übernommen und die Mannschaft geführt." Trainer Jaka Lakovic über Per Günther bei Magentasport

Für Ulm war der Erfolg in Oldenburg der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen. Nach einem enttäuschenden Saisonstart und dem Ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb, scheint sich die Mannschaft nun zu fangen. Das klar ausgegebene Ziel "Play-offs" ist wieder in Reichweite. Der Rückstand auf Platz acht, der zu einer Teilnahme an der Meisterschaftsendrunde reichen würde, beträgt nun nur noch einen Sieg.