2019 war für Ratiopharm Ulm in der ersten Playoff-Runde Schluss. Für die neue Saison haben sich die Ulmer keine Ziele gesetzt, denn der Verein befindet sich im größten Umbruch seiner Geschichte.

So lief die vergangene Saison

Die letzte Saison von Trainer Thorsten Leibenath, der nach acht Jahren als Chefcoach auf den Sportdirektor-Posten wechselte, verlief von Anfang holprig. Fünf Spiele Anlauf brauchten die Ulmer bis zum ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga (BBL). Der 88:79-Erfolg gegen Bayreuth war ein wichtiger Knotenlöser. Am elften Spieltag kämpften sich die Ulmer dann erstmals unter die besten Acht. Das Team vom damaligen Trainer Thorsten Leibenath musste die Playoff-Ränge im weiteren Verlauf der Spielzeit nicht mehr verlassen. Am Ende der Hauptrunde zog Ulm als Tabellensechster in die Playoffs ein.

Dann war aber direkt in der ersten Runde Schluss. Alba Berlin überrollte die Außenseiter aus Ulm nach allen Regeln der Basketball-Kunst. Im dritten Viertel des letzen Spiels demontierte der spätere Vizemeister die Ulmer mit einem 18:0-Lauf in weniger als drei Minuten. Der Endstand des dritten Spiels aus Sicht von Ulm: 83:100. Das Aus im Viertelfinale.

Wer kommt, wer geht?

Ulm befindet sich im größten Umbruch der Vereinsgeschichte: Javonte Green und David Krämer sind weg. Beide spielen ab der kommenden Saison in der NBA. Der Flügelspieler Green unterschrieb einen Vertrag bei den Boston Celtics. Krämer (Shooting Guard) wird in Zukunft für die Phoenix Suns auflaufen. Auch der türkische Nationalspieler Ismet Akpinar verlängerte seinen Vertrag nicht. Ende Juli wechselte er zu Besiktas. Neben den drei genannten Spielern verlassen auch Topscorer Dwayne Evans (Dinamo Sassari), Aufbauspieler Patrick Miller, Isaac Fotu (Treviso Basket), Till Pape (Kirchheim Knights), Bogdan Radosavljevic (Happy Casa Brindisi) und Katin Reinhardt den Bundesligisten.

Basketball | ratiopharm ulm Die Neuzugänge der Ulmer Basketballer Aufeinandertreffen der Generationen: Die Ulmer Neuzugänge Killian Hayes (links, 18) und Zoran Dragic (rechts, 30) haben Spaß beim Training. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Von den Memphis Hustle wechselt Shooting-Guard Tyler Harvey nach Ulm. Sein Punkterekord liegt bei 58 Zählern in einem Spiel. Der 26-jährige (links) tauscht sich mit Assistant Coach Danny Jannson (rechts, 40) aus. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen 1,91 Meter misst Andreas Obst und ist ebenfalls Shooting Guard. Er kam im Sommer vom spanischen Erstligisten Obradoiro CAB zurück in die BBL. Bei den Ulmern unterschrieb der 23-jährige deutsche Nationalspieler einen Zweijahresvertrag. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Ein variabel einsetzbarer ist der US-Amerikaner Derek Willis. Der 2,06 Meter große Forward verfügt über eine hohe Treffsicherheit bei Distanzwürfen. Er ist 24 Jahre alt und unterzeichnete bei den Ulmern einen Vertrag für zwei Jahre. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Nat-Sidi Diallo kommt vom Nachwuchsteam des Bundesligisten aus Vechta nach Ulm. Mit 19 Jahren gehört er zu den Jungspunden der Ulmer. Aus diesem Grund spielt er vorrangig in der Pro-B-Mannschaft der OrangeAcademy. Der 2,05 Meter große Hüne steht als Power Forward im erweiterten Bundesliga-Kader. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Vier nationale Titel hat er bereits geholt: Patrick Heckmann. Mit Bamberg wurde der 27-jährige Small Forward jeweils zweimal Meister und Pokalsieger. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Grant Alexander Jerrett (26) startete seine Karriere an der Lutheran High School. Mit den Arizona Wildcats gehörte er 2013 zu den 16 besten Collegeteams. Ein "Big Man": Der Center ist 2,08 Meter groß und hat eine Spannweite von 2,13 Meter. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Der Power Forward Seth Hinrichs (26) spielte sich in der vergangenen Saison mit Vechta bis in das BBL-Halbfinale. Der US-Amerikaner erreichte durchschnittlich 12,8 Punkte und 5,3 Rebounds. Diese Leistung soll er in der Saison 2019/20 für die Ulmer auf das Parkett bringen. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen

Zahlreiche Abgänge, die kompensiert werden müssen. Die Philosophie des neuen Trainers Jaka Lakovic spielte bei der Kaderplanung eine bedeutende Rolle. "Noch nie hat der Club so viel Aufwand in die Spielersuche gesteckt", schreibt Geschäftsführer Thomas Stoll in einer Mitteilung in der "Orange Zone", dem vereinseigenen Magazin. "Wir wollen attraktiven, schnellen Basketball mit einer guten Verteidigung spielen", sagte Lakovic Mitte September bei der Feier zur Saison-Eröffnung. Mit seinem Start in Ulm sei er zufrieden: "Wir haben eine tolle Gruppe und gute Spieler."

Dauer 0:30 min Jaka Lakovic über sein neues und junges Team Ulms Trainer Jaka Lakovic spricht über sein neues und junges Team.

Neun Spieler sind neu im Team. Darunter vier Linkshänder. So viele "Lefties" gab es bei den Ulmern noch nie. Der jüngste von ihnen, Killian Hayes, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Mit 18 Jahren ist der französische Junioren-Nationalspieler der jüngste Aufbauspieler in der Starterrolle in der BBL. "Es ist ein neues Abenteuer für mich, ein neues Land, ein neues Team. Ich freue mich auf die Zeit und ich bin bereit", sagte der potenzielle NBA Draft-Pick.

Grant Jerrett (KK Igokea), Tyler Harvey (Memphis Hustle) und Zoran Dragic (Pallacanestro Trieste) sind drei weitere Neuzugänge, die einen starken linken Arm haben. Der Shooting Guard Harvey erzielte am 4. Februar 2019 in der G-League, der Ausbildungsliga der NBA, sagenhafte 58 Punkte in einem Spiel. Der Slowene Zoran Dragic soll das junge Team anführen. Der 30-jährige Forward absolvierte bereits 105 Euro-League-Spiele und erhielt 15 NBA-Einsätze. Unterstützung erhält er dabei von Veteran Per Günther: "Jetzt geht es darum, eine jüngere und unerfahrenere Mannschaft, als wir es bisher gewohnt waren, zu führen." Günther steht vor seiner zwölften Saison im Ulmer Dress. In der möchte er vor allem seinen jungen Teamkameraden Killian Hayes "so weit wie möglich unterstützen", da dieser auf der gleichen Position wie er selbst spielt und aufgrund des niedrigen Alters ein "Exot in der Liga ist", erzählt Günther.

Dauer 0:22 min Per Günther über seine Rolle im Team Per Günther spricht über das neu zusammengestellte Team und seine Rolle.

Andreas Obst (Obradoiro), Derek Willis (BG Göttingen), Patrick Heckmann (Bamberg), Seth Hinrichs (Vechta) und Nat Diallo (Vechta) komplettieren den Kader von Ulm. Der deutsche Nationalspieler Obst ist überzeugt vom neuen Trainer Lakovic. Einer der Gründe, warum er nach Ulm gekommen ist: "Eine sehr gute Verpflichtung. Lakovic bringt sehr viel Erfahrung mit." Zudem hat der 23-Jährige hier die Möglichkeit, am Eurocup teilzunehmen. "Auf dem europäischen Level zu spielen, wird mich weiterbringen", ist sich Obst sicher.

Dauer 0:17 min Die Gründe für den Wechsel von Andreas Obst nach Ulm Darum hat Andreas Obst nach Ulm gewechselt.

Der Trainer

Jaka Lakovic unterschrieb im Juni einen Vertrag bis 2022. Er tritt die Nachfolge von Thorsten Leibenath an, der Ulm acht Jahre lang prägte. Dies will er fortan an in neuer Position tun: Seit Sommer ist er Sportdirektor bei den Ulmern. Es habe durchaus Überlegungen gegeben, mit Leibenath auf der Trainerposition weiterzumachen, erklärt Stoll. Doch Ulm wollte den Umbruch. In seiner Mitteilung schreibt Stoll: "Bewusst haben wir mit Jaka Lakovic einen neuen Trainer mit einer anderen Philosophie ausgewählt."

Lakovic startet in Ulm seine Karriere als Headcoach. Ein unbeschriebenes Blatt ist der 41-Jährige dennoch nicht. 2016 wurde er Assistenz-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft. Mit dieser holte er ein Jahr später EM-Gold. Zuletzt war Lakovic als Co-Trainer für den spanischen Erstligisten Joventut Badalona tätig.

Als Spieler stand er unter anderem für Panathinaikos Athen, Galatasaray und den FC Barcelona auf dem Parkett. Er ist vierfacher Meister in der höchsten griechischen Liga. Zweimal gewann er den Titel in Spanien. Der größte Erfolg seiner aktiven Laufbahn: Der Euro-League-Gewinn 2010 mit Barcelona.

Erwartungen an die neue Spielzeit

Ein klar formuliertes Ziel gibt es für die Ulmer nicht. Lakovic fordert von seinem Team "Fokus auf jedes einzelne Spiel". Und er glaubt diesen Fokus zu verlieren, "wenn man zu weit in die Zukunft blickt". Seine Spieler scheinen diesen Ansatz verinnerlicht zu haben. Andreas Obst möchte zusammen mit dem Team "von Spiel zu Spiel schauen und jeden Tag besser werden". Betrachtet man die vergangenen Jahre, so wäre das Verpassen der Playoffs für den Vizemeister von 2016 jedoch eine Enttäuschung.