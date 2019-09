Ratiopharm Ulm ist vielversprechend in die neue BBL-Saison gestartet. Mit einem starken Killian Hayes siegte das Team von Trainer Jaka Lakovič mit 84:62 (22:15, 18:22, 27:11, 17:14) gegen Rasta Vechta.

Killian Hayes ist 18 Jahre alt, in Florida geboren hat neben dem US-amerikanischen auch einen französischen Pass. Vor allem hat er beim 84:62-Auftaktsieg von Ratiopharm Ulm gegen Rasta Vechta angedeutet, dass er die erhoffte Verstärkung für das Team vom neuen Chefcoach Jaka Lakovič sein kann. Dribbelstark, antrittschnell, mit guter Übersicht und 15 Punkten und sechs Assists hatte er großen Anteil am Auftaktsieg der Ulmer. Nur der Slowene Zoran Dragić erzielte mehr Punkte (18) als Hayes. Mehrere unnötige Ballverluste und einige technische Fehler in der Schlussphase zeigten jedoch auch, dass Hayes in die BBL gekommen ist, um zu lernen.

Der Aufbau-Spieler riss das Spiel vom Start weg an sich und sorgte für Ordnung im Angriff. Ulm erwischte einen guten Start und zog schnell mit neun Punkten davon. Vechta konnte eigentlich nur im zweiten Viertel gut mithalten und zwischenzeitlich sogar ausgleichen. In den letzten beiden Vierteln hatte Ratiopharm dann wieder eindeutig die Nase vorn. Und so sicherten sich die Ulmer einen souveränen Sieg zum Saisonstart, bei dem Killian Hayes und Co andeuteten, dass auch im Jahr des größten Umbruchs der Vereingeschichte mit Ulm zu rechnen ist.

Am kommenden Samstag treffen die beiden Teams erneut im Pokal aufeinander.

Die Crailsheim Merlins gewinnen deutlich in Gießen

Auch die Crailsheim Merlins starteten erfolgreich in die neue Saison. Gegen die Gießen 46ers gewann das Team des finnischen Cheftrainers Tuomas Iisalo verdient mit 108:90 (25:18, 24:29, 35:18, 24:27). DeWayne Russell und Javontae Hawkins waren mit jeweils 18 Punkten die erfolgreichsten Werfer für Crailsheim. Es sind die ersten zwei Punkte auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt.