Die deutschen Basketballer haben sich bei der Weltmeisterschaft bisher in Bestform präsentiert. Im letzten Vorrundenspiel treffen sie auf das finnische Team mit dessen bestem Spieler: Lauri Markkanen.

In seiner Heimat Finnland und in der amerikanischen Profiliga NBA ist Basketballer Lauri Markkanen bereits ein Star. Bei der Weltmeisterschaft (25.08.-10.09.) in Japan, Indonesien und auf den Philippinen wollte der 26-Jährige mit seiner Mannschaft Historisches erreichen. "Wir wollen zeigen, wozu unser Team fähig ist", sagte er vor dem Turnier und strebte dabei mindestens die nächste Runde an.

2014 nahm die finnische Nationalmannschaft erstmals an einer Basketball-WM teil und landete auf Platz 22. Überhaupt die Qualifikation zu schaffen, schien bis dahin unmöglich. Dieses Mal trat das finnische "Wolfsrudel" selbstbewusster an. Aber nach den verlorenen Spielen gegen Australien (72:98) und Japan (88:98) ist das Team bereits vorzeitig ausgeschieden. Nun gibt es nur noch die Chance auf eine bessere Platzierung als bei der letzten WM-Teilnahme 2014.

Mit dem deutschen Team und NBA-Star Dennis Schröder wartet nun eine große Herausforderung: gewinnen zu wollen, obwohl ein Weiterkommen nicht mehr möglich ist.

"Das Turnier ist nicht vorbei."

Superstar gegen Superstar: Markkanen vs. Schröder

Das Duell Deutschland gegen Finnland bedeutet auch ein Aufeinandertreffen von Dennis Schröder, der bei den Toronto Raptors unter Vertrag steht, und Markkanen von Konkurrent Utah Jazz. Beide spielen in der besten Liga der Welt, sind aber laut Bundestrainer Gordon Herbert zwei völlig verschiedene Spieler: "Dennis ist eine herausragende Kraft. Er ist so stolz, der Kapitän der Nationalmannschaft zu sein und er ist einer der ehrgeizigsten Spieler, die ich je trainiert habe".

Und auch zum 2,13 Meter großen Markkanen hat Herbert eine Meinung: "Er ist ein unglaublicher Spieler und ein noch besserer Mensch. Ein tolles Vorbild für junge Menschen". Er habe seiner Meinung nach das Zeug dazu, ein großer Spieler zu werden. Die Zeit würde es zeigen, wie groß. Und trotz der Niederlagen sieht er Finnland als "eines der kommenden Teams in Europa".

Einer, der Lauri Markkanen auch gut kennt, ist Aatu Kivimäki von den Tigers Tübingen. Er hat bereits mit ihm zusammen bei der Nationalmannschaft trainiert. "Lauri liebt es einfach Basketball zu spielen", erzählt er. Er sei sich sicher, dass Markkanen alles dafür getan habe, dass Finnland gewinnt. Aber am Ende sei es eben ein Mannschaftssport, bei dem alle gefragt sind. Für das Spiel gegen Deutschland wünscht er sich nur eins: "Es wird nicht einfach für uns. Aber ich hoffe, sie sind hungrig darauf zu zeigen, was sie können".

Beliebter als ein Eishockey-Spieler: "King of the North"

Der Hype rund um Markkanen ist riesig und Spitznamen hat er viele: von "Lauri Legend" über "The Finnisher" bis zu "King of the North". Doch eine Bezeichnung ist besonders schmeichelhaft. Der ehemalige finnische Nationaltrainer Henrik Dettmann, der von 1997 bis 2003 auch die deutsche Nationalmannschaft coachte, vergleicht Markkanen mit einem der besten NBA-Spieler aller Zeiten: Dirk Nowitzki.

"So wie er sich gibt, wie er spielt und auch wie er mit seinen Mitspielern umgeht, erinnert mich das an Nowitzki, auch wenn ich ungern Menschen miteinander vergleiche. Trotzdem besitzt er ähnliche Charakterzüge wie Dirk und darum lieben ihn die Leute bei uns."

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki und Lauri Markkanen begrüßen sich nach dem Japan-Spiel Ville Vuorinen

Überraschung verpasst, Historisches vor Augen

Das deutsche Team hat sich nach den beiden Siegen gegen Co-Gastgeber Japan und Favorit Australien das Weiterkommen in die Zwischenrunde gesichert. Für die Finnen ist der Traum von der Sensation dagegen bereits geplatzt. Und trotzdem gibt es noch ein Ziel der Finnen: die Olympia-Qualifikation für 2024 in Paris.

Deshalb ist die Motivation von Markkanen und seinem Team nicht zu unterschätzen. "Das Turnier ist nicht vorbei. Wir haben noch drei Spiele", gibt sich Markkanen kämpferisch. Denn nach dem Spiel gegen Deutschland stehen noch zwei weitere Spiele um die Platzierung an. Am Dienstag (9:30 Uhr deutscher Zeit) wird sich aber erstmal zeigen, ob der nordische Basketball-König Lauri Markkanen zum Spielverderber der bisher makellosen Bilanz der deutschen Basketball-Nationalmannschaft wird oder ob diese ihn vom Basketball-Thron stoßen wird.