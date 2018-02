Isaac Bonga, 18-jähriger Point-Guard aus Neuwied, ist der jüngste deutsche Basketball-Nationalspieler aller Zeiten. Am Freitagabend hat in der WM-Quali gegen Serbien sein Debüt gegeben.

Für Isaac Bonga war die erste Partie im deutschen Trikot gleich ein Heimspiel: Seit Juni 2016 steht der 2,03 Meter große Aufbau- und Flügelspieler bei den Frankfurter Skyliners unter Vertrag. Bundestrainer Henrik Rödl hat den "Liga-Neuling der Saison 2016/2017" beim überraschenden 79:74-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Serbien in der 19. Spielminute eingewechselt. Zum Einstand meldete er sich gleich mal mit einem Rebound und einem Assist: Der Youngster schnappte sich den Ball und legte auf Robin Benzing ab, der zum 40:41-Halbzeitstand verkürzte.



Bongas Spielweise beschreibt der 18-Jährige folgendermaßen: "Ich spiele gerne für andere. Ich kreiere gerne, finde die Leute, die gerade eine bessere Position als ich haben." Auch sonst ist Bonga immer für seine Mitspieler da. In der Jugendnationalmannschaft war er Team- DJ und hat vor allem im Mannschaftsbus für die Musik gesorgt. Meistens hat er Hip Hop aufgelegt.

Zwei Bongas in der deutschen Nationalmannschaft



Die Familie des 18-jährigen ist über mehrere Länder verstreut. Er hat Verwandte in Belgien, Frankreich und dem Kongo, dort lebt sein ältester Bruder. In der Familie Bonga ist Isaac nicht der einzige erfolgreiche Sportler: Sein zwei Jahre älterer Bruder Tarsis Bonga spielt Fußball bei Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West. Und der 13-jährige Joshua Bonga spielt wie sein großer Bruder Isaac Basketball und wurde 2017 als künftiger Jugendnationalspieler ins Gespräch gebracht. Die beiden stehen in regem Kontakt und träumen davon, irgendwann gemeinsam in der deutschen Nationalmannschaft zu stehen.



Gegen Serbien haben Isaac Bonga und das Team von Bundestrainer Henrik Rödl einen ersten großen Schritt Richtung Weltmeisterschaft 2019 gemacht. Mit zwei verwandelten Freiwürfen in der Schlussminute sorgte der Ulmer Ismet Akpinar für die Entscheidung. Für die deutsche Mannschaft war das bereits der dritte Sieg im dritten Spiel dieser ersten Ausscheidungsrunde für die WM in China.