Nationalspielerin Alexandra Wilke: "Es ist etwas, was ich mir nie erträumt hätte"

Am 18. Juni startet für die deutschen Basketballerinnen die Europameisterschaft in Hamburg. Das Ziel ist für Nationalspielerin Alexandra Wilke klar: eine Medaille.

Nur noch wenige Tage bis die diesjährige Europameisterschaft startet (18. Juni) - und eine Sache ist diesmal ganz besonders: Die Vorrunde findet in Hamburg statt. Das wurde auch Zeit, denn: Das letzte Mal fand ein Frauen-Basketballturnier 1998 in Deutschland statt. Es ist eine Entwicklung die unterstreicht, dass Basketball in Deutschland wieder mehr Geltung bekommt. Denn schon 2026 steht das nächste Highlight an. Dann findet in Berlin die Weltmeisterschaft statt. Den perfekten Grundstein für das globale Turnier will das Team von Trainerin Lisa Thomaidis schon jetzt legen - mit einer starken EM-Leistung und mit einer Medaille. Mit bei der DBB-Auswahl ist Alexandra Wilke von den Rutronik Stars Keltern. Sie erzählt im Gespräch mit SWR Sport, wie besonders diese EM für sie ist.

Erster Gegner: Schweden

Im ersten Spiel am 19. Juni (20 Uhr) wartet der Gegner aus Schweden. Das letzte Aufeinandertreffen mit den Skandinavierinnen liegt schon 13 Jahre zurück. 2012 verlor die deutsche Auswahl im Rahmen der EM-Qualifikation mit 62:73. Doch seither hat sich viel verändert - das merkt auch Wilke, wenn sie an ihre Anfänge zurückdenkt.

"Das ist etwas, wovon ich mir nie auch nur erlaubt hätte zu träumen"

"Es fühlt sich an wie so ein Traum. Ich habe heute erst daran zurückgedacht, wie ich als kleines Kind immer gesagt habe: Mein größter Traum ist Basketball-Nationalspielerin zu werden. Damals war ich einfach Basketball-Fan und habe gedacht: Einmal möchte ich auch in der Max-Schmeling-Halle spielen, weil ich diese Halle so groß fand. Ich fand es so cool. Und jetzt stehen wir hier und spielen die Vorrunde der EM zuhause. Das ist etwas, wovon ich mir nie auch nur erlaubt hätte zu träumen. Manchmal realisiere ich das gar nicht so richtig."

Spätestens mit dem ersten Sprungball wird es dann Realität. Neben Schweden müssen die Deutschen noch Spanien (20. Juni) und Großbritannien schlagen (22. Juni), um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Diese wird ab dem 24. Juni im griechischen Piräus ausgetragen.

"Wir wollen eine Medaille"

Trotz der Ausfälle von Satou Sabally (fokussiert sich in diesem Jahr auf die WNBA), Kapitänin Marie Gülich (Kreuzbandriss) und Nyara Sabally (Knieprobleme) ist das Ziel klar. "Wir wollen eine Medaille", sagt Wilke entschieden. Auf diesem Weg wird sie von ihrer Familie unterstützt: "Meine Eltern haben schon alles gebucht. Die sind bei jedem Spiel in Hamburg dabei", berichtet Wilke begeistert.

Doch nicht nur Wilkes Familie fiebert in Hamburg mit. Die Spiele sind schon seit Wochen restlos ausverkauft. 3.500 Zuschauer werden die Spielerinnen unterstützen und eine ganz besondere Kulisse schaffen.

Heimvorteil hilft



Das weiß auch Wilke: "Ich glaube, so ein Heimvorteil, gerade mit der Nationalmannschaft, ist immer viel wert. Die heimischen Fans einfach da zu haben, das pusht so sehr mehr. Wenn man so eine ganze Halle für sich hat und die ist ausverkauft und die Leute haben Bock drauf, dann macht das schon viel mit einem und das kann die Leistung auch nochmal deutlich verbessern."

Nach den Vorbereitungsspielen werden jetzt die Taschen gepackt - nun geht es Richtung Hamburg. Eine Sache darf in Wilkes Koffer dabei nicht fehlen. Ihr Neonail-Set und die dazugehörige UV-Lampe. "Das ist auch im Team sehr beliebt. Ich werde immer schon gefragt, ob ich es dabei habe."

Alles bereit für den ersten Schritt

Die Mission Medaille kann also starten. Für die Basketball-EM hat Wilke noch einen weiteren Wunsch: "Dass Frauenbasketball durch Heimevents wie die EM einen Push erleben wird. Man hat es gesehen als die Männer Weltmeister geworden sind. Danach hat sich schon etwas im Basketball getan und jetzt hoffe ich, dass wir mit der EM-Vorrunde in diesem Jahr und der WM nächstes Jahr in Berlin den Frauenbasketball noch einmal vergrößern und die Anerkennung in Deutschland erhöhen können."

Mit dem Heimvorteil, dem Teamzusammenhalt und einem Ziel vor Augen - alles ist bereit für den ersten Schritt Richtung Medaille.