per Mail teilen

Der Höhenflug der MHP Riesen Ludwigsburg hält an: Gegen s. Oliver Würzburg setzten sich die Schwaben am neunten Spieltag der Basketball-Bundesliga mit 87:72 durch. Ludwigsburg ist mit 16:2 Punkten Tabellenerster.

Ludwigsburg sah bereits zur Pause wie der sichere Sieger aus und führte mit 51:34. Die Gäste kamen mit einem 15:0-Lauf im dritten Durchgang überraschend ins Spiel zurück und konnten auf 51:53 verkürzen. Mit Beginn des vierten Viertels war der Spitzenreiter wieder in gewohnter Form und siegte am Ende noch souverän. Jaleen Smith traf mit 22 Punkten für die Gastgeber am besten.