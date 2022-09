Vor Start der BBL-Saison: Überträgt sich der EM-Boom auf die Bundesliga?

Bei der Basketball-EM begeisterte das deutsche Team seine Fans. Auf dem Weg zur Bronzemedaille erreichte die Euphorie-Welle auch einige Menschen, die bisher selten oder gar keine Basketballspiele verfolgt haben. Kann die EM einen neuen Boom in Deutschland auslösen?

Das EM-Halbfinale der deutschen Basketballer gegen Spanien (16.09.2022) verfolgten im Schnitt rund drei Millionen Menschen an den TV-Bildschirmen. Im letzten Viertel waren es sogar knapp vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit dem deutschen Team um den Einzug ins Finale bangten. Für das Endspiel und den Titel reichte es nicht, am Ende gewann Deutschland EM-Bronze. Und vielleicht noch wichtiger: Der deutsche Basketball gewann viele Sympathien und mit großer Sicherheit auch neue Fans.

Erreicht die Euphorie-Welle auch die Bundesliga?

Am Mittwoch (28.09.2022) startet die neue Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Alba Berlin und den Hamburg Towers. Am ersten Oktober-Wochenende steigen die weiteren Teams in die neue Spielzeit ein. So auch die MHP Riesen Ludwigsburg, die am Sonntag auswärts in Heidelberg antreten. Und hoffen, dass die Basketball-Euphorie auch nach der EM anhält. Alexander Reil, 1. Vorsitzender der Riesen Ludwigsburg, freut sich über das große Interesse und das erfolgreiche Abschneiden der deutschen Mannschaft. Er sagt aber auch: "Man darf nicht denken, dass jetzt eine Art Automatismus entsteht, dass sich doppelt so viele Leute für die Basketball Bundesliga interessieren."

Vielmehr gehe es nun darum zu schauen, "wie wir diese positive Welle nutzen, um wichtige Projekte zu erarbeiten. Von selbst wird überhaupt nichts laufen", so Reil im Gespräch mit SWR Sport weiter. Der Vorsitzende der Ludwigsburger habe sich schon mit dem Präsidenten des Deutschen Basketball Bundes (DBB) verabredet, um konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. Der "positive Start" durch die EM sei in diesem Zusammenhang "natürlich auch schon was wert", sagt Reil.

Ulms Thorsten Leibenath: Ruck für die Bundesliga ist bisher "ausgeblieben"

Ähnlich beurteilt Thorsten Leibenath den möglichen Effekt der Basketball-EM auf die Bundesliga. Im Interview mit SWR Sport sagt der Sportdirektor des Bundesligisten ratiopharm Ulm: "Es gab durchaus schon öfter die Erwartungen, dass eine gute Perfomance von der Nationalmannschaft ausgehend – damals insbesondere die EM 1993 oder die Performances von Dirk Nowitzki – dazu führt, dass so ein Ruck durch die Bundesliga geht und das Interesse insgesamt noch größer wird. Das ist in der Vergangenheit, muss man letztlich attestieren, ausgeblieben."

Thorsten Leibenath, Sportdirektor bei Ratiopharm Ulm IMAGO IMAGO / Nordphoto

Leibenath sagt weiter: "Und deswegen bin ich nicht überzeugt davon, dass hier jetzt etwas passieren wird. Ich hoffe einfach, dass dieses gestiegene Interesse in der Bevölkerung dazu führt, dass sich mehr Leute für die Bundesliga interessieren. Das ableiten, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, würde ich aber nicht."

Alexander Reil: Erfolge und Projekte brauchen Nachhaltigkeit

Für Alexander Reil, seit 2002 hauptamtlicher Vorstand der MHP Riesen Ludwigsburg, ist das Thema Nachhaltigkeit von großer Bedeutung, wenn es um die Vermarktung der Sportart Basketball geht. "Ein gut gespieltes Turnier wird nicht reichen. Aber: Die Nationalmannschaft hat Potenzial, sie ist jung und wird noch mehrere Turniere zusammen absolvieren können. Und begleitend müssen wir uns in Zusammenarbeit mit dem Verband überlegen, wie wir das jetzt nutzen können", sagt Reil. "Dafür bedarf es harter Arbeit."

Im Fokus der Arbeit steht unter anderem der Basketball-Nachwuchs. "Wir müssen nach wie vor noch mehr Jugendliche zum Basketballsport bringen, damit ein Bezug entsteht. Da gibt es an allen BBL-Standorten tolle Programme, aber es gibt auch noch eine ganze Menge weißer Flecken. Und darüber müssen wir sprechen, wie wir das Ganze ausbauen können", sagt der Vorsitzende der Riesen. Wichtig sei es zudem, über einzelne Projekte hinaus weitere Basketball-Angebote zu schaffen, um interessierte Jugendliche nachhaltig an die Sportart zu binden.

Umbruch in Ludwigsburg

Bei den Profis in Ludwigsburg wird es mit dem Start der neuen Saison in der BBL eine große Veränderung geben. Nach neun erfolgreichen Jahren hat John Patrick Ludwigsburg verlassen, neuer Chefcoach ist Josh King. Alexander Reil ist mit der Vorbereitung des Teams zufrieden, eine Prognose für die Saison lasse sich daraus aber nicht ableiten. "Man kennt die Stärke der anderen Teams nicht, man kennt vielleicht auch die Stärke des eigenen Teams nicht so wirklich", sagt Reil. "Jetzt schauen wir mal, was draus wird. Ich bin da insgesamt durchaus optimistisch."