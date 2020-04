per Mail teilen

Bis jetzt war es eine Top-Saison für die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Bilanz: Tabellenzweiter, nur vier Niederlagen, eine davon daheim. Zur guten Heimbilanz haben auch die Fans beitragen. Doch ob die das Team auch beim Rest der Saison unterstützen dürfen, ist derzeit unklar.

Wegen des Coronavirus will die Basketball Bundesliga am Donnerstag entscheiden, ob die weiteren Spiele in der Liga mit Zuschauern stattfinden oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Ungewissheit, ob das nächste Spiel ein Geisterspiel sein könnte, lässt auch die Spieler nicht kalt. Im Interview mit SWR Sport erklärte Ludwigsburg-Spieler Jonas Wohlfahrt-Bottermann: "Ich würde lügen, wenn ich sage, die Situation beschäftigt mich nicht. Aber das ist ja auch gerade eine Situation, die die ganze Gesellschaft betrifft und jeden Tag ändert sich etwas. Wir trainieren aber erst mal ganz normal weiter und versuchen uns auf uns zu konzentrieren." Die Vorbereitung auf Crailsheim, den direkten Tabellennachbarn, läuft also vorerst wie immer.

Wohlfahrt-Bottermann hat Verständnis für Geisterspiele

Auch wenn es für den Ludwigsburger Center Wohlfahrt-Bottermann extrem schade wäre, wenn sie ohne Zuschauer spielen müssten, sagte er, wäre das völlig verständlich. "Die ganze Gesellschaft muss jetzt an einem Strang ziehen und Prioritäten setzten. So bitter das für uns als Spieler ist und auch für die Fans - da ist Sport halt das Erste, das nicht lebenswichtig ist und das abgesagt wird. Rational betrachtet habe ich Verständnis, weil von Großveranstaltungen eine gewisse Gefahr ausgeht, aber emotional finde ich es natürlich schade." Der MHP Riese habe aber Vertrauen in die, die darüber entscheiden.

"Wir leben eigentlich von den Fans"

Da Wohlfahrt-Bottermann noch kein Geisterspiel bestritten hat, glaubt er, dass das ähnlich wie Testspiele in der Vorbereitung sein wird. Dabei müsse man vor allem darauf achten, dass man nicht in einen Trott kommt, so der 30-Jährige. Aber er sagt auch: "Es sind ja dann alle Spieler davon betroffen. Das wird auf jeden Fall eine Umstellung, da müssen wir uns dann dran gewöhnen und anpassen."

Bei Heimspielen sind die Fans schon ein großer Faktor, so Wohlfahrt-Bottermann im Gespräch mit SWR Sport. "Es macht einfach unheimlich viel Spaß vor unseren Fans, gerade wenn es ein enges Spiel ist und die Stimmung kocht hoch. Dann pusht einen das Publikum, das kann dann schon etwas ändern. Wenn das ausbleibt, ist das schon anders, aber das werden wir versuchen so gut es geht abzufedern. Denn letztlich sind wir ja alle Profis und die fehlenden Fans sind dann keine Entschuldigung für irgendwas."

Unvorstellbar sei für den gebürtigen Bonner, wenn ein Team Meister würde, ganz ohne Fans. "Das wäre komisch, aber wir hoffen, dass es sich bis dahin ein bisschen beruhigt."

Ziel: Gegen Crailsheim gewinnen - mit oder ohne Zuschauer

Zum möglichen Spiel um die Meisterschaft ist es noch ein wenig hin. Am Wochenende steht erst einmal das Baden-Württemberg-Derby gegen die Hakro Merlins Crailsheim an. Wohlfahrt-Bottermann hofft in jedem Fall auf einen Sieg, auch wenn das nicht leicht werde: "Wir haben eine echt gute Stimmung im Team und spielen normalerweise gut zu Hause. Aber die Crailsheimer haben gerade gegen Alba Berlin gewonnen und strotzen sicher auch vor Selbstbewusstsein. Das wird ein schwieriges und wichtiges Spiel." Um gegen die guten Werfer aus Crailsheim zu gewinnen, braucht Ludwigsburg, Wohlfahrt-Bottermann zufolge, eine gute Blockverteidigung und darf den Merlins nicht zu viel Raum geben.

Das Ludwigsburger Erfolgsrezept: auf dem Boden bleiben

Nach Einschätzung des 2,08-Meter-großen Riesen profitiert Ludwigsburg davon, dass sie diese Saison durch wenige Kaderumstellungen ein sehr homogenes Team sind. "Jeder hat seine Rolle gefunden, jeder weiß worauf es ankommt. Wir sind immer sehr fokussiert, nehmen jedes Spiel ernst und sind auf dem Boden geblieben. Außerdem haben wir sehr talentierte Spieler, gerade auf den Guard Positionen." Aber der derzeitige Erfolg nehme auch einigen Druck heraus und sei wiederum gut für das Selbstbewusstsein der Riesen.

Plan für Saisonende: Gute Ausgangssituation für Playoffs

Das Ziel für das Ende der Saison ist ganz klar für Jonas Wohlfahrt-Bottermann: "Wir wollen jetzt eine gute Ausgangssituaiton für die Playoffs, dann ist einiges möglich. Wir sind in der Lage gegen jedes Team in der Liga zu gewinnen. Das haben wir auch schon bewiesen."

"Jeder Spieler träumt vom Titel" Jonas Wohlfahrt-Bottermann, MHP Riesen Ludwigsburg

Und natürlich träume auch er vom Titel. Doch er warnt: "Die Etats von Alba Berlin oder Bayern München sind anders als unserer und das sind auch extrem talentierte Teams. In den Playoffs werden die Karten neu gemischt. Ich würde sagen, wir müssen uns nicht verstecken, aber wir sollten die Erwartungen auch nicht zu hoch stecken."

Immer schön am Boden bleiben scheint bei den Ludwigsburgern die erste Bürgerpflicht zu sein.