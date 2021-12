Tremmell Darden - ein Riese wird stolze 40

Der älteste Spieler der Basketball Bundesliga feiert Geburtstag. Tremmell Darden von den MHP Riesen Ludwigsburg ist seit Freitag 40 Jahre alt.

Basketball ist harte Arbeit. Genau zugeschnitten auf Tremmell Darden. Das 1 Meter 93 - Kraftpaket aus Kalifornien lebt mit jeder Faser seines Körpers für seinen Beruf. Mit einem Schmunzeln blickt er zurück auf seine Anfänge: "Als ich jünger war, ich glaube in meiner dritten Saison, habe ich gesagt, ich spiele, bis ich 40 bin. Ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ich das in mir habe. Aber da wusste ich noch nicht, wie hart das wird.

Ein Vollblutprofi aus Kalifornien

Seit etwas mehr als einem Jahr ist der Mann aus Kalifornien in Ludwigsburg. Viel Zeit für die barocken Sehenswürdigkeiten hatte er noch nicht. Für ihn kommt als erstes die Arbeit und als zweites nochmal die Arbeit. Der Modellathlet ist von einem enormen Ehrgeiz angetrieben und sagt: “Der Wille, jeden Tag das Beste aus mir herauszuholen, hat es mir ermöglicht, so weit zu kommen. Als gläubiger Mensch, als Ehemann, Vater, als Mannschaftkamerad, als Führungsspieler.”

Eine sportliche Reise quer durch Europa

Tremmell Darden ist in den fast 20 Profijahren mächtig rumgekommen. Er hat in der Türkei, in Griechenland, in Litauen gespielt. In Spanien, Frankreich, Belgien und Australien wurde er mit seinen Teams auch Meister. Aber er sammelt immer noch Erfahrung, wie er zugibt. “Du musst lernen, klüger und effektiver zu trainieren, wenn du älter wirst. Das habe ich gelernt, auch jetzt unter Trainer John Patrick. Aber ich versuche immer noch der Spieler zu sein, der im Team am härtesten arbeitet. Auch in meinem Alter.”

Wenn jemand lasch unterwegs ist, lässt er das nicht durchgehen.

Er könnte der Vater von vielen seiner Mitspieler sein. Johannes Patrick zum Beispiel ist 21 Jahre jünger als sein Teamkollege. Er profitiert nicht nur von dessen Erfahrung, sondern auch von seiner Berufseinstellung. “Er gibt immer 100 Prozent”, sagt Johannes, einer der Söhne des Trainers John Patrick, “wobei ich nicht weiß, ob das geht. Wenn jemand lasch unterwegs ist, lässt er das nicht durchgehen, das ist auch richtig so.”

Der erste der kommt, der letzte der geht

Tremmell Darden ist der erste der kommt und der letzte der geht. Er achtet penibel auf seine Ernährung, verabscheut Fastfood und braucht jeden Tag fast eineinhalb Stunden vor und nach dem Training oder den Spielen für Regeneration. Aber das ist nicht alles, wie er sagt: “Ich meditiere morgens, abends und in der Nacht, um meinen Geist und meine Seele in Balance zu halten. Denn, wenn mein Geist und meine Seele in Einklang sind, hilft das auch meinem Körper.”

Lebensmittelpunkt Basketball - fernab der Familie

Basketball ist sein Leben, daran wird sich auch nach der Karriere nichts ändern. Er will unbedingt Trainer werden. Und noch erstaunlicher: “Ich will als Trainer ein viel besserer Trainer werden, als ich als Spieler war.

Bisher sind seine Frau und die drei Kinder mit ihm quer durch Europa gezogen. Mittlerweile sind sie allerdings, der Schule wegen, zurück in den USA. Das fällt ihm schwer, auch wenn er sagt, dass die Welt durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten kleiner geworden sei. An der Einstellung zu seinem Beruf ändert das nichts: “Ich hoffe, dass ich manchen Menschen die Augen öffnen kann. Denn die Zahl macht dich nicht alt, dein Körper bestimmt, wann du alt bist.” Tremmell Darden ist die Definition für Vollblutprofi. Auch mit 40.