Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihr Heimspiel gegen die Hamburg Towers mühelos gewonnen. Die Riesen siegten mit 94:83.

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihren guten Saisonstart in der Basketball Bundesliga (BBL) ausgebaut und mit der Spitzengruppe gleichgezogen. Die Schwaben gewannen am Freitag gegen Aufsteiger Hamburg Towers mit 94:83 (56:43) und feierten den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel. Mit 10 Punkten liegt Ludwigsburg nun gleichauf mit Überraschungsspitzenreiter Crailsheim Merlins und Meister Bayern München. Die Riesen haben allerdings schon ein Spiel mehr absolviert. Hamburg tut sich nach nun fünf Niederlagen in der neuen Liga derweil weiter schwer.

Aufseiten der Ludwigsburger ragte ein Trio heraus. Rückkehrer Marcos Knight (22 Punkte), Tanner Leisner (21) und Khadeen Carrington (20) knackten jeweils die 20-Punkte-Marke. Für Hamburg war Beau Beech (19) bester Werfer.