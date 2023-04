Basketball-Brüder Jacob und Johannes Patrick: Einer schielt Richtung NBA

Jacob und Johannes Patrick bilden eines der außergewöhnlichsten Brüderpaare im deutschen Profisport. Beide spielen in Ludwigsburg in der BBL – doch es bahnt sich ein Wechsel an.

Im Ludwigsburger Favoritepark wird das Ausmaß der Verwurzelung so richtig greifbar. Hier – an einem der Lieblingsorte von Johannes und Jacob Patrick – kommen die ohnehin schon ausgeglichen wirkenden Brüder noch mehr zur Ruhe, die Wohnung der beiden Basketball-Spieler von den Riesen Ludwigsburg aus der BBL liegt passenderweise direkt um die Ecke. Viel mehr als einen Spaziergang durch das älteste Naturschutzgebiet Baden-Württembergs brauchen die Patricks nicht, um dem Trubel in Bundesliga und zuletzt auch Champions League und BBL-Pokal zu entkommen.

Dass sich die Patricks ausgerechnet zwischen Hirschen, Mufflons und alten Bäumen erholen können, ist alles andere als Zufall. Zu Jugendzeiten wechselten sie aus Göttingen nach Ludwigsburg, die Barockstadt ist im Laufe der Jahre ihre Heimat geworden. Hier arbeiten sie an ihrer Karriere – jeder für sich, aber immer auch gemeinsam.

"Dass wir das zusammen erleben können ist einzigartig", sagt Johannes im Gespräch mit SWR Sport. Der Point Guard ist mit 21 rund zwei Jahre älter als sein Bruder Jacob, mal abgesehen von den Zwillingen Brandon und Nicholas Tischler von den Basketball Löwen Braunschweig ist ihre Bro-Connection innerhalb der BBL tatsächlich einmalig. "Wir genießen das, solange wir es zusammen machen können", sagt Johannes.

Patrick-Brüder erstmals gemeinsam zur Nationalmannschaft

Genießen war auch im Februar angesagt, als er und Jacob erstmals gemeinsam in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurden. Für Johannes war es die erste Nominierung überhaupt, sein Bruder hatte bereits im WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien im November sein Länderspieldebüt gefeiert. "Unglaublich", blickt Johannes auf den gemeinsamen Lehrgang beim Deutschen Basketball Bund zurück. "Das ist etwas, das wir nie vergessen werden."

Großen Anteil an dieser Entwicklung hat John Patrick, Vater und gleichzeitig jahrelang Trainer von Jacob und Johannes. Der heute 55-Jährige war zwischen 2013 und 2022 für die sportlichen Geschicke der Riesen Ludwigsburg verantwortlich, in diese Zeit fallen auch die Profi-Debüts seiner beiden Söhne. "Da er uns als Jugendspieler sehr gefördert hat, spielt er für uns eine sehr wichtige Rolle", erzählt Jacob.

Jacob Patrick schielt Richtung NBA

Papa John ist mittlerweile wieder Trainer in Japan, bereits in der Saison 2005/06 hat er dort schon einmal gearbeitet. Auch seinen Nachwuchs wird es wohl nicht ewig in Ludwigsburg halten – und wohl auch nicht in Deutschland. Während Johannes mit einer Karriere an verschiedenen Standorten in Europa liebäugelt, zieht es Jacob sogar über den großen Teich.

"Ich weiß für meine nahe Zukunft, dass ich auf jeden Fall was Neues machen will", deutet der 19-Jährige an, dass schon in absehbarer Zeit ein Wechsel anstehen könnte. "Vielleicht sogar in die USA – dass ich da versuche, meinen Weg hochzuarbeiten. Ich bin noch sehr jung, stehe gerade am Anfang meiner Karriere."

Die NBA – die beste und prestigeträchtigste Profiliga der Welt – ist der Traum und das Ziel vieler ambitionierter Basketballer. Jeder gemeinsame Spaziergang durch den Ludwigsburger Favoritepark, einer der Lieblingsorte von Johannes und Jacob Patrick, könnte vorerst ihr letzter sein.