Der Basketball-Bundesligist hat einen Coach für die neue Saison gefunden. Der Schwede wird in einer Doppelfunktion auch Coach seines Heimatlands bleiben.

Mikko Riipinen folgt in Ludwigsburg auf John Patrick. Die Riesen hatten sich im März vom langjährigen Coach getrennt, Co-Trainer Lars Masell übernahm bis zum Saisonende. Aktuell kämpfen die Riesen in der Basketball-Bundesliga noch um den Einzug in die Pre-Playoffs.

"Er hat klare Vorstellungen, wirkt sehr motiviert und ehrgeizig. Ich glaube, dass wir mit ihm als neuen Headcoach unsere Identität bewahren, aber gleichzeitig neue und moderne Inhalte des Basketballs etablieren werden", sagte Alexander Reil, 1. Vorsitzender der Riesen, über Riipinen. Der Klub habe "einen jungen, aber durchaus erfahrenen Coach" geholt.

Doppelfunktion für Riipinen

Ab der neuen Saison trägt nun der 37-jährige Riipinen die sportliche Verantwortung, er soll bereits bei der Kader- und Personalplanung eingebunden werden. Bislang war Riipinnen Coach der BG Göttingen, die in der BBL als Absteiger feststeht.

Göttingen hatte sich am Montag von Riipinen getrennt, da dieser nach der laufenden Spielzeit Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel machen und ein Angebot eines anderen Klubs annehmen wollte. Nun ist klar: Dieser Klub heißt Ludwigsburg.

Göttingen vom neuen Riesen-Coach enttäuscht

"Die Art und Weise der Kommunikation von Mikko hat uns enttäuscht, weil er bis zum Schluss den Eindruck erweckt hat, dass er die kommende Saison bei uns plant. Die Vertrauensbasis ist nicht mehr vorhanden", hatte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen zur Trennung gesagt.

Riipinen, der auch weiterhin als Nationaltrainer Schwedens tätig sein wird, freut sich auf die neue Aufgabe in der Barockstadt. "Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses großartigen Klubs zu werden, von nun an zu sein und bin extrem motiviert, schnellstmöglich loszulegen, auf viele Dinge, die hier schon sehr gut funktionieren aufzubauen und dabei meinen Touch beizutragen", sagte Riipinen.