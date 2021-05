Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihr erstes Spiel im Playoff-Viertelfinale gegen Brose Bamberg gewonnen. Top-Scorer der Partie war Hauptrunden-MVP Jaleen Smith.

Hauptrunden-Sieger MHP Riesen Ludwigsburg ist mit einem Sieg ins Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gestartet. Gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg gewann die Mannschaft von Trainer John Patrick am Mittwoch zum Auftakt der K.o.-Runde mit 83:69 (41:33) und führt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0. Spiel zwei findet am Freitag (20:30 Uhr) erneut in Ludwigsburg statt.

Starkes zweites Viertel der Ludwigsburger

Die Gastgeber benötigten ein Viertel, um gegen den Tabellenachten der regulären Saison in Schwung zu kommen. Nach dem 18:22 drehte das dominierende Team der bisherigen Bundesliga-Spielzeit bis zur Pause das Match und führte nach 20 Minuten mit acht Zählern Vorsprung (41:33).

MVP Smith überzeugt erneut

Einmal mehr führte der Hauptrunden-MVP Jaleen Smith die Ludwigsburger an. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner kam am Ende auf 21 Punkte und hatte gemeinsam mit Jamel McLean (14 Punkte/13 Rebounds) großen Anteil am Start-Erfolg des Titelanwärters. Bamberg konnte den Rückstand nach dem Seitenwechsel lange Zeit im einstelligen Bereich halten, am Ende setzten sich die Riesen dennoch souverän durch. Bei den Gästen aus Bamberg war Kenneth Ogbe mit 16 Punkten erfolgreichster Werfer.