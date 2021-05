per Mail teilen

Nach dem vorzeitigen Gewinn der Bundesliga-Hauptrunde startet für die MHP Riesen die Saison wieder bei null. Nun wollen die Ludwigsburger bei den anstehenden Playoffs eine herausragende Saison veredeln.

Zwei Saisons in Folge Zuhause ungeschlagen, insgesamt 30 von 34 Partien gewonnen und den vermutlich besten Spieler der Liga in den eigenen Reihen. Die MHP Riesen Ludwigsburg spielen im zweiten Jahr in Folge eine herausragende Saison und wurden erstmalig Sieger der Bundesliga-Hauptrunde. Doch jetzt beginnt alles wieder von null.

Keine guten Erinnerungen an den Gegner

Die Ludwigsburger spielen zum Auftakt der Playoffs gegen Brose Bamberg (Mittwoch, 19:00 Uhr), den Tabellen-Achten der Hauptrunde. Zwar gehen die Riesen als Favorit in die Begegnung, doch nicht nur die 93:94 Auswärtsniederlage Ende April offenbarte die Stärken des Gegners.

Beide Mannschaften standen sich bislang zweimal in den Playoffs gegenüber (2007 und 2015), beide Male entschieden die Franken die Serie für sich. Doch im Vergleich zu den beiden Aufeinandertreffen in den Jahren zuvor gehen die Ludwigsburger als Favorit in die Begegnung.

Balance innerhalb der Mannschaft stimmt

Großen Anteil an der herausragenden Saison hat der Topspieler Jaleen Smith. Der US-Amerikaner ist einer der heißesten Anwärter auf den Titel: "Most Valuable Player (MVP), wertvollster Spieler der Saison. Er ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Riesen, hat einen enormen Zug zum Korb und trifft auch aus der Distanz.

Jaleen Smith könnte der entscheidende Faktor in den Playoff-Spiele werden Imago IMAGO / Jan Huebner

Die Leistung des 26-Jährigen könnte für die Ludwigsburger zum entscheidenen Faktor in den Playoff-Spielen werden. Neben Smith sind Jordan Hulls in der Offensive und Yorman Polas Bartolo in der Defensive weitere Säulen in der Mannschaft. Dazu kommt eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Spieler wie Tremmell Darden und Andrew Warren, sowie jungen Nachwuchstalenten wie den beiden Trainersöhnen Johannes und Jacob Patrick.

Im letzten Jahr nur knapp gescheitert

Im letzten Jahr war die Basketball-Bundesliga Vorreiter und entschied sich im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten für eine Fortsetzung der Saison. In München wurde die Finalserie an einem Standort ausgespielt, bei der die Ludwigsburger erst im Finale an Alba Berlin scheiterten.

Auch in diesem Jahr gab es ähnliche Überlegungen, doch die Liga entschied sich in Absprache mit den Vereinen gegen die Austragung an nur einem Standort. Eine kleine Änderung zu den "normalen Gegebenheiten" wird es aber dennoch geben.

Anstatt wechselnden Heim- und Auswärtsspielen werden zunächst zwei Heimspiele und dann zwei Auswärtsspielen in Folge gespielt. In einem möglichen fünften Spiel hat die erstgenannte Mannschaft dann wieder ein Heimrecht. Das soll die Reisesaktivitäten der Mannschaft vermindern.

Ludwigsburg setzt auf Heimstärke

Als Tabellenerster der Hauptrunde haben die Luwigsburger zum Start der Best-of-Five-Serie Heimrecht, auch in den möglichen Halbfinal- und Finalbegegnungen würden die Riesen mit zwei Heimspielen starten.

Darin könnte der Schlüssel liegen: Verlieren die Ludwigsburger keines ihrer Heimspiele, würden sie sich am Ende die Krone aufsetzen. Angesichts von zwei Saisons ohne Heimniederlage ein mögliches Szenario.

"Es ist egal, gegen wen wir spielen, wir brauchen Energie, Selbstvertrauen und Aggresivität. Dann können wir jeden schlagen." John Patrick, Trainer MHP Riesen Ludwigsburg

Trotz der tollen Saison der Ludwigsburger wird auch in diesem Jahr der Titel über Alba Berlin und den aktuellen Pokalsieger Bayern München führen. Vorausgesetzt, die Mannschaften werden ihrer Favoritenrolle gerecht, würden die Ludwigsburger im Halbfinale auf Bayern München und in einem möglichen Finale auf Berlin treffen.

Sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs

Mit Lukas Herzog, Jacob und Johannes Patrick, Nico Santana Mojica, Aeneas Jung und Tyreese Blunt sind sechs Spieler im Kader aus dem eigenen Nachwuchs. Die Talente bilden den Grundstein für die Zukunft. Denn außer Trainer John Patrick sowie den beiden Spielern Oscas da Silva und Desi Rodriquez hat kein Akteuer ein Arbeitspapier, dass über die aktuelle Saison hinaus gültig ist. Nach der ohnehin bereits erfolgreichen Saison werden Leistungsträger wie Jaleen Smith oder Jordan Hulls nicht zu halten sein.

Andere Themen nebensächlich

Wohin die Reise einige Spieler führen wird, ist noch nicht abzusehen. Ohnehin liegt der Fokus bei den Ludwigsburgern voll und ganz auf den Playoffs. Alles andere ist erst einmal hintenangestellt.