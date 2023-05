BBL-Playoffs: Ludwigsburg gewinnt auch zweites Spiel in Oldenburg

Den MHP Riesen Ludwigsburg fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Halbfinale der BBL-Playoffs. Die Schwaben gewannen das zweite Viertelfinal-Duell in Oldenburg knapp mit 73:72.

Die Riesen aus Ludwigsburg haben am Donnerstagnachmittag einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. In einem umkämpften und über weite Strecken ausgeglichenen Duell mit den Baskets Oldenburg setzten sich die Gäste mit 73:72 (35:31) durch und gingen in der Best-of-five-Serie mit 2:0 in Führung. Nachdem die Ludwigsburger auch das erste Spiel in Oldenburg für sich entscheiden konnten, fehlt ihnen nur noch ein Sieg zum Erreichen der Runde der letzten vier Teams.

Beste Scorer auf Seiten der Riesen Ludwigsburg waren Yorman Polas Bartolo und Sam Waardenburg mit jeweils 13 Punkten. Für Oldenburg war T.J. Holyfield mit 15 Punkten der erfolgreichste Schütze.

Erstes Heimspiel für Ludwigsburg am Sonntag

Das dritte Spiel steigt am Sonntag ab 18:00 Uhr in Ludwigsburg. Dann können die Schwaben im ersten Heimspiel der Serie schon den Einzug ins Playoff-Halbfinale perfekt machen.