Sweep: MHP Riesen Ludwigsburg im Halbfinale

Mit einem souveränen Sieg gegen die Basktes Oldenburg haben die MHP Riesen Ludwigsburg das Halbfinale der BBL-Playoffs erreicht. Dort treffen sie entweder auf Bonn oder Chemnitz.

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben im Eiltempo das Play-off-Halbfinale der Bundesliga erreicht. Ludwigsburg schaltete am Sonntagabend die EWE Baskets Oldenburg durch ein 86:72 (40:37) mit 3:0 aus. Die Gastgeber setzten sich über die mannschaftliche Geschlossenheit durch: Fünf Spieler schafften zweistellige Punktezahlen, darunter auch die Topscorer Will Cherry und Shonn Miller (17). Ludwigsburg spielt im Halbfinale gegen Hauptrunden- und Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn oder die 99ers Chemnitz. Die beiden Teams treffen am Montag in Chemnitz das nächste Mal aufeinander; Bonn führt in der Best-of-five-Serie mit 2:0.