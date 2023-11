Ludwigsburg mit knapper Niederlage in München

per Mail teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg waren nah an der Überraschung. Am Ende musste sich das Team von Trainer Josh King dem Favoriten Bayern München geschlagen geben.

"Es sind viele Faktoren: Bayern war unter den Körben unaufhaltsam. Wir sind herangekommen, aber die haben immer eine Antwort gefunden", sagte Eddy Edigin nach der 84:92-Niederlage seiner MHP Riesen Ludwigsburg bei Bayern München. "Wir haben am Anfang zu viel Respekt gezeigt. Aber ich denke, im Laufe des Spiels sind wir zu unserer Stärke zurückgekommen. Umso enttäuschender ist es, dass es nicht zum Sieg gereicht hat."

Ludwigsburg muss Bayern vorbeiziehen lassen

Beste Werfer der Ludwigsburger waren Jaren Lewis mit 21 und Jayvon Graves mit 19 Punkten. Ludwigsburg - mit 4:3 Siegen in der Basketball-Bundesliga - musste die Bayern (nun 5:3 Siege) in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Das Team von Trainer Josh King steht nun auf Tabellenplatz neun. Der Pokal-Sieger aus München machte einen Sprung auf Platz sieben.