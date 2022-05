Playoff-Halbfinale: Ludwigsburger Basketballer unterliegen Alba Berlin im ersten Spiel

In der Runde der letzten Vier haben die MHP Riesen Ludwigsburg das erste Duell beim Titelverteidiger Alba Berlin verloren. Das Team von John Patrick unterlag in einer spannenden Partie mit 84:89 (43:45).

In einer intensiven und spannenden Partie verloren die Ludwigsburger beim Meister Alba Berlin mit 89:84 (45:43) und liegen in der Best-of-Five-Serie nun mit 0:1 hinten. Bester Werfer vor 8.211 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof war Ludwigsburgs Jordan Hulls mit 26 Punkten. Die zweite Begegnung steigt am Sonntag erneut in Berlin.

Ludwigsburg macht es Alba mit aggressiver Pressverteidigung schwer

Schnell wurde klar, dass es die von Titelverteidiger Alba erwartet schwere Partie gegen gut organisierte Ludwigsburger werden würde. Denn in der Hauptrunde gelang es den Schwaben noch, als einziges Team zweimal gegen Berlin zu gewinnen. Mit ihrer oft kleinen Aufstellung sowie aggressiven und physischen Pressverteidigung, setzen sie ihre Gegner auch heute unter Druck. Alba hielt dagegen und führte nach dem ersten Viertel 25:24.

Überragender Jordan Hulls hält MHP Riesen in der Partie

Im zweiten Durchgang verteidigten die Gastgeber zunächst besser und konnten sich nach einigen Fastbreaks auf neun Punkte absetzen. Aufgrund einiger unnötiger Ballverluste der Berliner kurz vor Pause schrumpfte der Vorsprung auf 45:43. Alba konnte sich erneut einen Vorsprung von neun Punkten erspielen. Ludwigsburg hielt sich mit teilweise schwierigen Distanzwürfen vor allem von Hulls im Spiel.

Riesen gehen mit Optimismus in zweite Halbfinalpartie

Die Gäste ließen sich nicht abschütteln, trafen weiter gut und Alba geriet im Schlussviertel mit zwei Punkten in Rückstand. Es waren die Berliner, die am Ende die wichtigen Würfe trafen. Ein Dreier von Tamir Blatt zum 89:81 in der Schlussminute brachte die Entscheidung. "Alba hat verdient gewonnen", erkannte Ludwigsburgs Coach John Patrick nach der Partie an, haderte allerdings mit den wenigen Freiwürfen, die sein Team bekommen hatte. Ins zweite Spiel geht er trotzdem optimistisch, genauso wie Jordan Hulls, der eine überragende Partie zeigte. "Wir wissen, dass wir es schaffen können", sagte der US-Amerikaner in Hinblick auf das zweite Spiel der Serie am Sonntag (18 Uhr).