Champions League: Ludwigsburger Basketballer holen klaren Auftaktsieg

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem deutlichen Sieg in die Gruppenphase der Basketball-Champions-League gestartet. Unter Neu-Trainer Joshua King gewann der Club am Dienstagabend das Auftaktspiel in der Gruppe E mit 99:58 (54:36) gegen die Bakken Bears aus Dänemark.

Sendung am Mi. , 5.10.2022 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell