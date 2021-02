per Mail teilen

Die Basketballer aus Ludwigsburg sind bislang mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen. An diesem Freitag starten die Riesen "ohne konkretes Saisonziel" in die neue Saison.

Die MHP Riesen Ludwigsburg sehnen auch mit Blick auf ihre finanzielle Situation eine zeitnahe Rückkehr der Zuschauer in die Basketball-Arenen herbei. "Wir brauchen kurzfristig oder mittelfristig die Zuschauer in der Arena zurück, sonst wird es schwierig", sagte der 2. Vorsitzende des deutschen Vizemeisters, Markus Buchmann, am Mittwoch.

Kein klares Saisonziel

Die Ludwigsburger starten am diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen BG Göttingen in die neue Bundesliga-Saison. Bislang sei man dank der Unterstützung von Fans und Sponsoren "mit einem dicken blauen Auge" durch die Corona-Krise gekommen, sagte Buchmann. Aber man wisse nicht, wie die Zukunft aussehe.

Trainer John Patrick sprach davon, die Fans zu vermissen. Man habe aber beim Saisonabschlussturnier im vergangenen Sommer in München gelernt, damit umzugehen. "Was wir in München gelernt haben ist, dass wir unsere eigene Stimmung machen müssen", sagte der US-Amerikaner. Ein klares Saisonziel gab der 52-Jährige nicht aus: "Wir machen keine konkreten Ziele."