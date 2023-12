Ludwigsburg gewinnt und erreicht Zwischenrunde in Champions League

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Champions League die Zwischenrunde erreicht.

Das Team von Trainer Josh King bezwang am Mittwoch den griechischen Club AEK Athen mit 83:79 (35:38) und beendet die Gruppe D als Tabellenzweiter.

Im neuen Jahr kämpft der Bundesligist in einem sogenannten Play-in im Modus Best-of-three um den Einzug in die zweite Gruppenphase. Dort bekommen es die Riesen mit Darüssafaka Istanbul zu tun. Am 2./3. sowie 9./10. und 16./17. Januar (wenn nötig) finden die Duelle statt. Setzt sich Ludwigsburg durch, geht es in der Staffel J unter anderem gegen die Telekom Baskets Bonn, die in der abgelaufenen Saison in der Champions League triumphiert hatten.

In einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel gab es stetige Führungswechsel. Dank 17 Punkten von Jayvon Graves gingen die Gastgeber mit einem Ein-Punkt-Vorsprung in den Schlussdurchgang. Dort waren die Ludwigsburger nervenstärker und holten sich den benötigten Sieg. Graves überragte mit insgesamt 24 Zählern.