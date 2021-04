Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen in der Basketball-Bundesliga vor der Vorrunden-Meisterschaft.

Die Mannschaft von Trainer John Patrick gewann am Samstag bei den Jobstairs Gießen 46ers mit 89:80 (48:27) und führt die Liga fünf Partien vor Ende der regulären Saison mit 27:2-Siegen souverän vor Meister Alba Berlin (23:6) an. Gießen (6:24) droht dagegen als Tabellenvorletzter der Abstieg. Die Gäste dominierten von Beginn an die Partie und führten Ende des dritten Viertels das Match sogar mit 27 Zählern an. Erst im Schlussdurchgang ließen die Ludwigsburger deutlich nach. Bester Werfer bei Ludwigsburg war Jaleen Smith mit 17 Punkten.

Ulm gewinnt in Oldenburg

Dank eines starken vierten Viertels (32:14) gewann ratiopharm Ulm bei den EWE Baskets Oldenburg mit 93:75 (41:41). Großen Anteil am Ulmer Erfolg hatten Troy Caupain und Cameron Clark mit jeweils 26 Punkten. Oldenburg (22:8) bleibt Vierter, Ulm (19:11) festigte Platz sieben. Beide Clubs haben sich bereits für die Playoffs qualifizieren.

Am Abend hatten die Hakro Merlins Crailsheim keine Probleme bei ihrem Auswärtsspiel. Gegen Rasta Vechta siegten die Crailsheimer mühelos mit 98:81.