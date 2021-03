Die MHP Riesen Ludwigsburg sind in der Basketball-Bundesliga wieder auf Erfolgskurs. Sechs Tage nach der 58:68-Niederlage bei den Hakro Merlins Crailsheim setzte sich der Tabellenführer beim Playoff-Anwärter ratiopharm Ulm durch.

In einer intensiven Begegnung gewannen die Ludwigsburger am Samstagabend mit 83:77 . Die Entscheidung fiel im Schlussabschnitt, den Ludwigsburg mit 29:19 für sich entschied. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel fanden zunächst die Hausherren besser in ihren Rhythmus und lagen zur Halbzeit mit 39:33 in Front. Nach dem Seitenwechsel wechselte die Führung ständig.

Yorman Polas Bartolo bester Werfer

Angeführt von Yorman Polas Bartolo, der mit 19 Punkten der erfolgreichste Werfer war, holten die Ludwigsburger ihren 21. Saisonsieg. Im Tabellenkeller verpassten die Jobstairs Gießen 46ers ihren fünften Saisonerfolg. Obwohl das Schlusslicht gegen s.Oliver Würzburg zur Halbzeit mit 47:35 geführt hatte, unterlag es am Ende mit 73:74. Die Hessen starteten schwach in die zweite Halbzeit und gaben das dritte Viertel mit 8:19 ab.