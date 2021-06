per Mail teilen

Die Riesen Ludwigsburg haben ihr entscheidendes Halbfinalspiel gegen die Basketballer des FC Bayern München verloren. Damit sind die Ludwigsburger im Halbfinale ausgeschieden.

73:82 lautete das am Ende doch recht deutliche Ergebnis aus Sicht der Ludwigsburger Gäste. Damit dürfen sich die Basketballer des FC Bayern München nach ihrem Pokalsieg Hoffnungen auf das Double machen - die Bayern gewannen die Best-of-five-Serie vorzeitig mit 3:1.

Vor den Augen von Bayern-Präsident Herbert Hainer erwischten die Gastgeber in einem umkämpften ersten Viertel den besseren Start. Ludwigsburg arbeitete sich zwischenzeitlich heran, beide Mannschaften ließen jedoch einige Punkte liegen. Dennoch zog München zur Halbzeit etwas davon.

Ludwigsburger Aufholjagd reicht nicht

Ludwigsburg, überraschend bestes Team der Hauptrunde, startete in der Schlussphase des dritten Viertels eine Aufholjagd. Mit einem 57:57 ging es in das letzte Viertel, in dem die Gastgeber sich jedoch wieder absetzten und sich die Führung nicht mehr nehmen ließen. Bester Werfer der Münchner war Robin Amaize mit 16 Punkten, Jamel McLean (17 Punkte) war erfolgreichster Scorer für die Gäste. Die Bayern können nun zum zweiten Mal nach 2018 das Double aus Meisterschaft und Pokal holen.

Am Samstag (20.30 Uhr) kann Titelverteidiger Alba Berlin bei ratiopharm Ulm den Münchnern ins Finale folgen. Der Hauptstadtklub hatte am Donnerstag mit 80:72 (39:37) die Serie gegen Ulm gedreht und war mit 2:1 in Führung gegangen. Für Berlin wäre es die 18. Endspielteilnahme.