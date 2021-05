per Mail teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind im dritten Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) bei Brose Bamberg mächtig unter die Räder gekommen und haben die erste Chance zum Einzug ins Play-off-Halbfinale weggeworfen. Die Hakro Merlins Crailsheim verkürzen dagegen in der Serie gegen Bayern München.

Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit kassierte der Hauptrundensieger beim früheren Serienmeister ein 60:96 (35:60) und führt in der Best-of-five-Serie nur noch mit 2:1. Ludwigsburg, das am Freitag Spiel zwei nur mit viel Mühe gewonnen hatte (86:83), hat am Dienstag (18.30 Uhr) den zweiten Matchball.

Bamberg wuchs am Sonntag mit dem drohenden Aus vor Augen über sich hinaus und tat den Gästen vor allem von der Dreierlinie weh. 17 von 38 Würfen waren drin, die Riesen versenkten nur vier Dreier und hatten 17 Ballverluste. Topscorer bei Bamberg waren Nationalspieler Christian Sengfelder, Chase Fieler und Michele Vitali mit jeweils 14 Punkten. Bei den enttäuschenden Ludwigsburgern kamen Tremmell Darden und Yorman Polas Bartolo auf elf Punkte.

Brose Bamberg - MHP Riesen Ludwigsburg 96:60 Beste Werfer: Bamberg: Fieler (14), Vitali (14), Sengfelder (14), Larson (11) Ludwigsburg: Polas Bartolo (11), Darden (11)

Crailsheim macht vor der Pause alles klar

Die Hakro Merlins Crailsheim haben dagegen in der Serie gegen den FC Bayern München den Abstand auf 1:2 verkürzt. Die Crailsheimer besiegten die Münchner mit 96:82 (54:35). Bei den Merlins trumpfte Trae Bell-Haynes mit 34 Punkten auf.

Die Merlins dominierten besonders in der ersten Halbzeit und hatten auch nach dem Seitenwechsel die richtigen Antworten parat. Die Gäste schafften es nicht, entscheidend zu verkürzen, und haben nun am Dienstag die nächste Möglichkeit, das Halbfinal-Ticket zu lösen.