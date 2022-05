Ludwigsburg besiegt Heidelberg - Ehrung für Justin Simon

Zum Abschluss der Hauptrunde in der BBL haben die MHP Riesen Ludwigsburg ihr Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg gewonnen. Eine besondere Auszeichnung gab es für Ludwigsburgs Justin Simon.

Trotz schwachen Beginns feierten die Basketballer aus Ludwigsburg im letzten Hauptrunden-Spiel vor den Playoffs einen klaren Sieg. Gegen den Aufsteiger aus Heidelberg siegte das Team von Trainer John Patrick mit 98:83 (46:41). Bester Schütze auf Seiten der Ludwigsburger war der überragende Jonah Radebaugh mit 30 Punkten, Maximilian Ugrai lieferte 22 Punkte für Heidelberg.

Ludwigsburg trifft in den Playoffs auf Ulm

Im ersten Viertel unterliefen Ludwigsburg zu viele Fehler, mit einem 17:24-Rückstand ging es in die erste Viertelpause. Im zweiten Viertel wurde Ludwigsburg seiner Favoritenrolle gerecht, übernahm die Führung und gab sie bis zum Ende des Spiels nicht mehr her. Durch den Sieg schließt Ludwigsburg die Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga auf Tabellenplatz vier ab, in den Playoffs treffen die Schwaben nun im Landesduell auf den Hauptrunden-Fünften ratiopharm Ulm. Ludwigsburg hat im ersten Viertelfinalspiel gegen Ulm am Samstag, 14. Mai ab 20:30 Uhr Heimrecht.

Heidelberg hatte den Klassenverbleib bereits sicher und beendet die Saison auf dem 15. Tabellenplatz. Die Tabelle der BBL orientiert sich in dieser Saison an einer Quotienten-Regelung, da zwei Teams nur 33 anstatt der vollständigen 34 Hauptrundenspiele bestreiten konnten. Weil die Teams aus Bayreuth (14. Platz), Heidelberg (15.) und der Mitteldeutsche BC (16.) allesamt 34 Spiele absolvierten und dabei auf ein Punkteverhältnis von 22:46 kamen, erreichten sie denselben Quotienten-Wert. Der direkte Vergleich entschied daher über die endgültige Platzierung. Von den sechs Partien zwischen den drei Teams gewann Bayreuth drei, Heidelberg zwei und der MBC eins.

Justin Simon zum besten Defensivspieler gewählt

Im Rahmen des Spiels am Mittwochabend gab es für die Ludwigsburger einen weiteren Grund zu Feiern. Justin Simon wurde offiziell als bester Verteidiger der Liga ausgezeichnet. Simon hatte die Wahl bereits im April gewonnen, die Ehrung inklusive Trophäenübergabe durch BBL-Geschäftsführer Stefan Holz fand nun rund um das Spiel gegen Heidelberg statt.