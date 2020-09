per Mail teilen

Die Riesen Ludwigsburg haben ihr Auswärtsspiel in Würzburg gewonnen. Auch die Crailsheim Merlins konnten gegen Vechta siegen. Ratiopharm Ulm siegte am Sonntagmittag gegen Hamburg.

Mit 89:84 gewannen die MHP Riesen Ludwigsburg ihr Auswärtsspiel in Würzburg. Vor allem dank eines starken vierten Viertels und 23 Punkten vom besten Scorer Khadeen Carrington holten sich die Riesen Ludwgisburg den achten Sieg im neunten Spiel. Damit eroberten die Ludwigsburger am Samstagabend die Tabellenspitze, wurden jedoch schon am Sonntag von Bayern München wieder überholt. Die Bayern siegten mit 96:86 (48:43) beim Tabellenletzten Syntainics MBC Weißenfels.

Auch die Crailsheimer Merlins durften am Samstagabend jubeln. Mit 101:88 gewannen die Merlins deutlich gegen Rasta Vechta und schafften es nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg zu holen. Mit 12:4 Punkten stehen die Crailsheimer jetzt auf Rang fünf.

Ulm mit Kantersieg gegen Hamburg

Am Sonntagnachmittag durften auch die Basketballer von ratiopharm Ulm feiern. Mit einem deutlichen 102:69-Erfolg siegten die Schwaben deutlich zuhause gegen die Hamburg Towers und stehen jetzt auf dem elften Tabellenplatz.