Die MHP Riesen Ludwigsburg sind ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. Vor dem Duell gegen Bayern München heißt es jetzt einen Tag die Füße hochlegen und schnell regenerieren. Denn die Viertelfinalbegegnungen gegen Bamberg waren kräftezehrend.

Das letzte Viertel ist angebrochen, nur noch wenigen Minuten auf der Uhr. In der MHPArena in Ludwigsburg ist die Spannung auf dem Parkett spürbar. Tremmel Darden setzt zu einem Sprint an, geht mit einer dynamischen Körpertäuschung an seinem Gegenspieler vorbei und wechselt gleichzeitig die Führungshand des Balles.

Mit langen Schritten geht der 2,05-Meter-Mann energisch zum Korb, springt hoch und wird dabei von seinem Gegenspieler aus dem Gleichgewicht gebracht. Während er nach hinten fällt, legt er den Ball gekonnt über die ausgestreckten Arme des Gegenspielers und versenkt das Leder punktgenau im Korb.

Eine sinnbildliche Szene - Tremmel Darden, mit 39 Jahren der mit Abstand älteste Spieler im Kader der Ludwigsburger, erzielt im entscheidenden fünften Spiel gegen Brose Bamberg mit einer Energieleistung zwei seiner insgesamt 14 Punkten.

Fünf Spieler punkten zweistellig

Nach zuvor zwei Niederlagen war Darden einer von fünf Ludwigsburgern, die gegen Bamberg zweistellig punkteten und somit ein wichtiger Faktor für den 95:73-Erfolg im fünften Spiel des Viertelfinales. Trainer John Patrick war nach dem Spiel "sehr stolz, dass die Mannschaft seinen Plan umgsetzt hat".

Zurück in der Erfolgsspur

Durch den Sieg sind die Riesen zurück in der Erfolgsspur, von der sie zuvor nach zwei Niederlagen etwas abgekommen waren. Zunächst waren die Ludwigsburger als Vorrunden-Meister gegen den achtplatzierten aus Bamberg ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im Modus "Best of five" agierte Ludwigsburg rund um den wertvollsten Spieler des Jahres, Jaleen Smith, zielstrebig und fokussiert.

Smith glänzte in den beiden Heimspielen gegen Bamberg wie bereits in der Hauptrunde als kreativer Taktgeber. Alleine im ersten Spiel nahm der US-Amerikaner mit 21 Punkten, sechs Rebounds sowie zwei Assists das Heft des Handelns in die Hand.

Den Schwung verloren

Neben Smith war Jamel McLean mit insgesamt 22 Rebounds und 35 Punkten in den ersten beiden Spielen ebenfalls ein Garant für den Erfolg. McLean zeigte seine wohl stärksten Auftritte im gelben Trikot. Insgesamt waren die Riesen in den ersten beiden Spielen vor allem unter dem Korb präsenter und kamen alleine in der ersten Partie mit 20 Offensiv-Rebounds und nur acht Ballverlusten zu deutlich mehr Würfen als der Gegner.

Doch von der stabilen Defensive und den herausragenden Einzelleistungen war in Spiel drei nichts mehr zu sehen. Bei der 60:96-Niederlage in Bamberg agierten die Ludwigsburger defensiv fahrig, hatten in der Offensive keine gute Ballbewegung und waren bereits nach den ersten beiden Vierteln hoffnungslos unterlegen.

Ludwigsburg zeigt Nerven

Auch in Spiel vier zeigten die Ludwigsburger Nerven. Die Niederlage war zwar wesentlich umkämpfter (84:87), doch schlussendlich reichte eine überragende Leistung von Bragte Barry Brown jr. mit 32 Zählern nicht aus, um den frühzeitigen Einzug ins Halbfinale klar zu machen. Erneut war die Defensive rund um den zum besten Verteidiger der Saison gekürten Yormas Polas Bartolo zu anfällig.

Im fünften Spiel wurden jedoch deutlich, warum die Barockstädter zu einer der besten Mannschaften in der Liga gehören. Mit einer enorm stabilen Defensive zwangen sie die Gäste aus Bamberg zu vielen unkontrollierten Notwürfen.

Im Kollektiv zeigte die beste Heimmannschaft der Hauptrunde eine starke Leistung. Insgesamt erzielten über fünf Spieler mehr als zehn Punkte. Auch Jamal McLean konnte wieder an seine tolle Form der ersten beide Spiele anknüpfen.

Schwere Aufgabe vor der Brust

Durch den Erfolg sind die Riesen für das Halbfinale qualifiziert - dort heißt der Gegner Bayern München. Der aktuelle Pokalsieger ist herausragend besetzt und wird vor allem auch physisch den Ludwigsburgern alles abverlangen. "Bayern hat eine tiefe Rotation", so der Ludwigsburger Lukas Herzog.

Eine schmale Gratwanderung

Um gegen den Favoriten bestehen zu können, brauchen die Ludwigsburger neben einer geschlossenen und funktionierenden Defensive vor allem die Topleistungen von Jaleen Smith. Der US-Amerikaner war stark in die Playoffs gestartet, ließ jedoch in den letzten drei Begegnungen etwas nach.

Die Ludwigsburger haben seit zwei Spielzeiten kein Heimspiel verloren. Sollten sie diese Serie weiter ausbauen, würde am Ende der Titel winken. Doch die beiden Spiele gegen Bamberg haben gezeigt, sich nur auf die Heimstärke zu verlassen, ist eine schmale Gratwanderung.